Comment marche le prêt relais ? / iStock.com - AndreyPopov

Le prêt relais : dans quelles conditions le choisir ?

Aussi appelé prêt relais acquisition, le prêt relais permet de financer l’achat d’un nouveau bien avant la vente définitive de celui que vous possédez actuellement. Une option qui peut s’avérer particulièrement pratique pour éviter les contraintes liées à une double transaction. Ce prêt s’adapte à diverses situations. Par exemple, si vous mettez en vente votre logement pour en acquérir un autre, deux options principales s’offrent à vous. Soit, vous vendez d’abord votre bien et louez un logement temporaire le temps de finaliser votre achat. Cela implique des frais supplémentaires liés à une installation provisoire (déménagement, garde-meubles, frais d’agence, etc.). Ou bien, vous optez pour le prêt relais, qui vous permet d’acheter un bien avant la vente de votre logement. Cette solution simplifie la transition en évitant les désagréments d’un logement temporaire.

Quel est le fonctionnement du prêt relais ?

Le prêt relais est également une option si vous trouvez un bien immobilier répondant parfaitement à vos critères (localisation, commodités, prix) et souhaitez agir rapidement avant qu’il ne soit vendu. Par ailleurs, il offre la possibilité de prendre le temps de vendre votre bien dans des conditions avantageuses, sans subir la pression de devoir brader votre prix. Destiné aux propriétaires immobiliers, le prêt relais repose sur une avance octroyée par la banque. Celle-ci calcule le montant du prêt en fonction de la valeur estimée de votre bien en vente, généralement entre 50 % et 80 % de cette valeur. Une fois votre bien vendu, le prêt relais est remboursé en intégralité. Cette formule permet aussi d’acheter un logement neuf, ancien ou en construction, bien que le prêt relais soit rarement utilisé pour des achats sur plan. Les intérêts d’un prêt relais sont légèrement supérieurs à ceux d’un prêt classique. En 2023, le taux moyen s’élève à 4,25 %.

Les types de prêts relais

Le prêt relais se décline en plusieurs formules. À savoir, le prêt relais sec qui s’adresse aux acheteurs dont le nouveau logement coûte moins cher ou équivaut à leur bien actuel. Ce prêt est indépendant de tout autre emprunt immobilier. Il existe aussi le prêt relais adossé qui combine un prêt relais et un prêt à long terme, idéal si le prix du nouveau logement dépasse la valeur du bien en vente. Enfin, le prêt rachat qui inclut le rachat de votre crédit existant, permettant d’emprunter un montant plus élevé.

Qu’en est-il du taux d’endettement ?

Jusqu’en 2023, les intérêts des prêts relais étaient inclus dans le calcul du taux d’endettement, ce qui pouvait compliquer l’accès à de nouveaux crédits immobiliers. Pour remédier à cette situation, le Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF) a instauré de nouvelles règles. Désormais, tant que le prêt relais ne dépasse pas 80 % de la valeur du bien mis en vente, ses intérêts ne sont plus comptabilisés dans le calcul du taux d’endettement. Cette mesure, applicable uniquement aux prêts relais couplés à un crédit classique, vise à rendre ces prêts plus accessibles. Cependant, les prêts relais « secs » restent soumis à l’ancien calcul. Le taux d’endettement maximum dans un prêt relais reste fixé à 35 %, offrant néanmoins plus de flexibilité aux propriétaires souhaitant acheter un nouveau bien sans avoir vendu l’ancien.