Comment les frais de fractionnement impactent votre assurance auto et habitation

(Crédits photo: © makibestphoto - stock.adobe.com)

Vous réglez votre cotisation d'assurance auto ou habitation en plusieurs fois ? Au mois, au trimestre ou au semestre, le fractionnement entraîne généralement l'application de frais souvent très opaques.

Jusqu'à 8 % de la cotisation annuelle d'assurance : les frais de fractionnement peuvent représenter une jolie somme supplémentaire à débourser pour les assurés. Pourtant, ces derniers sont rarement conscients que le choix de payer leur cotisation en plusieurs fois induit des frais. Quelles sont les pratiques en la matière, et comment éviter ces frais de fractionnement d'échéance ?

Des frais de fractionnement volontairement passés sous silence ?

Les frais dus en cas de fractionnement du paiement de sa cotisation d'assurance auto ou habitation sont souvent méconnus des assurés. Et pour cause : la plupart des compagnies d'assurance insistent peu dessus. Pourtant, une majorité d'entre elles applique de tels frais aux clients optant pour un paiement mensuel, trimestriel ou semestriel, en lieu et place d'un règlement annuel. Peut alors être ponctionnée une somme d'argent fixe et/ou un montant proportionnel à la prime d'assurance.

Pour mieux évaluer l'importance de cette pratique, le site d'information financière MoneyVox a contacté de nombreuses compagnies d'assurance , pour n'avoir qu'une seule réponse positive. En effet, seule la Maif a choisi de dévoiler sa grille tarifaire. Pour les autres, il est bien souvent nécessaire de réaliser un devis afin de connaître avec précision la somme à payer en cas de fractionnement.

Jusqu'à 8 % de frais pour payer sa cotisation d'assurance en plusieurs fois

Les frais de fractionnement, s'ils peuvent être connus, diffèrent en fonction des compagnies d'assurance. Dans sa réponse, la Maif précise que le paiement par semestre induit des frais de 1 % HT de la prime, contre de 2,39 % TTC en cas de règlement mensuel. À la Macif, les frais sont comparables, avec respectivement 1,1 % et 2,2 % du montant de la cotisation. Le tableau publié avec transparence par la Maaf fait quant à lui apparaître des frais de 3 euros + 2,5 % de la cotisation pour un paiement en deux fois, et de 4 % + 6, 15 ou 18 euros en cas de paiement en 4, 10 ou 12 fois.

D'après un témoignage reçu par le site d'information financière MoneyVox, la compagnie d'assurance Axa semble particulièrement gourmande en matière de frais de fractionnement : jusqu'à 8 % de la cotisation globale pour un règlement en plusieurs fois. Interrogée, la compagnie d'assurance a seulement indiqué que "Pour encourager les paiements annuels, nous appliquons une réduction adaptée selon le contrat", sans démentir le témoignage recueilli.

Une tarification qui affecte particulièrement les clients les plus modestes

Sur la base d'une cotisation annuelle moyenne de 548 euros calculée par l'outil MoneyVox Market Intelligence, des frais de fractionnement de 2 % représentent 11 euros par an, contre 44 euros à un taux de 8 %. Les jeunes conducteurs, dont la cotisation moyenne atteint les 1 384 euros par an, doivent quant à eux régler 27 euros de plus à un taux de 2 %, et plus de 110 euros supplémentaires avec un pourcentage de 8 % du montant de la prime.

Dans la majorité des cas, il est donc préférable de payer sa cotisation d'assurance auto ou habitation en une seule fois afin d'échapper aux frais de fractionnement. Ce choix peut également permettre d'obtenir une réduction pouvant aller de 1 % du montant de la prime jusqu'à 1 à 2 mois d'assurance offerte. Mais encore faut-il pouvoir débourser plusieurs centaines d'euros en une seule fois, ce qui n'est pas le cas des ménages les plus modestes.