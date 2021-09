Selon certaines études, le déménagement arriverait dans le top 5 des événements les plus stressants. Pour une grande majorité d'entre nous, changer de logement est en effet source d'inquiétude, voire d'anxiété. Comment organiser au mieux cette étape, afin d'en minimiser l'impact ?

Comment faciliter son déménagement - iStock-janiecbros

Déménager seul : utiliser son réseau et anticiper chaque étape

Déménager avec un professionnel : des solutions innovantes

Les aspects administratifs : à ne pas négliger

Deux tiers des Français optent pour un déménagement en solo, solution la plus économique. Après avoir sollicité les bonnes volontés de son réseau et retenu une date avec le groupe, il faut réserver un véhicule utilitaire. Pour choisir le modèle le plus adapté, il est d'abord nécessaire d'estimer ses besoins. Pour vous aider, des sites permettent d'évaluer le coût du déménagement en fonction du volume à transporter. Les agences proposent différentes formules : tarifs à la journée ou à l'heure, location pendant la semaine ou le week-end. Chacun fera son choix en fonction de ses besoins et de la distance à parcourir. Quand on a calé ces grandes lignes, il faut également prévoir les détails du déménagement. Par exemple, louer un monte-meuble pour déplacer des objets encombrants, tels que le gros électroménager, est parfois nécessaire. Après avoir procédé à l'incontournable étape du tri, qui permet d'élaguer et d'éliminer les objets inutiles, il faut se procurer des cartons en nombre suffisant. Étaler dans le temps cette étape de préparation, pour ne pas avoir à les remplir dans l'urgence, est probablement la formule à privilégier. Ranger les objets par catégorie, étiqueter chaque carton au marqueur noir en précisant le contenu et les pièces de destination, ne pas les surcharger (attention aux livres !), utiliser du papier bulle pour les objets fragiles : tout doit être pensé et anticipé avec bon sens. De même, le chargement du camion doit être logique : il faut placer d'abord les cartons lourds, puis les empiler du plus lourd au plus léger. Le poids doit être bien réparti dans le camion.Déménager avec l'aide d'un professionnel est une solution qui rassure un tiers des candidats au déménagement, notamment pour des départs à l'étranger. Les besoins sont évalués par un professionnel de la société de déménagement, qui réalise un devis gratuit. Il est conseillé de solliciter plusieurs entreprises, afin de comparer les devis. Plusieurs options sont possibles, selon les étapes de travail que l'on souhaite confier au déménageur, mais il convient d'être vigilant sur les éventuels frais supplémentaires, qui doivent figurer sur le devis. De nombreuses solutions innovantes existent pour organiser au mieux son déménagement. Moyennant un pourcentage sur le contrat signé, des start-up peuvent se charger de jouer les intermédiaires. Elles évaluent vos besoins, démarchent des prestataires parmi un réseau fiable, proposent des devis et assurent le suivi du dossier. Le concept du déménagement groupé fait également partie de ces options originales. Il permet d'économiser jusqu'à 20 % en partageant son camion avec d'autres clients pour mutualiser les frais. On évite ainsi les camions non optimisés, mais cela demande une souplesse sur les dates du déménagement. Des sites peuvent également vous proposer, à un coût horaire raisonnable, des « gros bras » pour un coup de main. L'identité des candidats est vérifiée, et un contrôle est effectué, via un retour des clients, sur leur sérieux et leur fiabilité.De nombreux détails annexes sont également à prévoir, tels que : - demander à la mairie une autorisation de stationnement particulière pour se garer au pied de l'immeuble, si la situation le nécessite ; - transférer son courrier ; - prévenir de votre changement d'adresse les organismes importants (banque, Trésor public, assurances, fournisseur Internet, etc.) ; - veiller au bon fonctionnement des services à votre arrivée (eau, gaz, électricité, Internet, téléphone...) ; - souscrire une assurance spécifique pour les déménagements à l'étranger ; - laisser les professionnels opérer, pour ne pas risquer des problèmes avec la compagnie d'assurance en cas de dommages.