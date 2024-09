Comment bien épargner en couple?

Pourquoi alimenter vos PER avec des sommes équivalentes?

Pour vous garantir une protection croisée au sein du couple, vous pouvez souscrire chacun un PER , désigner l’autre comme bénéficiaire et alimenter vos contrats de façon équivalente. Au décès du premier conjoint, le survivant peut débloquer son PER de manière anticipée. En tant que bénéficiaire du contrat de son conjoint, il reçoit le capital épargné par ce dernier en plus du sien.