Chèque énergie fioul : Êtes-vous éligible à cette aide exceptionnelle ?

Ce chèque énergie doit permettre d'aider les ménages modestes se chauffant au fioul (illustration). (Pixabay / Gerd Altmann)

Près de 1,6 million de foyers aux revenus modestes se chauffant au fioul peuvent désormais bénéficier d'un chèque énergie dédié d'un montant de 100 à 200 euros. Il peut servir à payer son plein de fioul ou à régler tout type de factures d'énergies jusqu'au 31 mars 2024.

Afin de lutter contre la hausse des prix de l’énergie, l’État a mis en place un certain nombre de mesures. Non concernés par le bouclier tarifaire, les millions de foyers se chauffant au fioul ne faisaient ainsi l’objet d’aucun dispositif spécifique. Depuis cette semaine, ils disposent désormais d’une aide : le chèque énergie fioul.

Des conditions de revenus

Ce chèque énergie, d’un montant compris entre 100 et 200 euros, est destiné aux ménages les plus modestes se chauffant au fioul, soit environ 1,6 million de foyers. Plus exactement, l’aide de 200 euros sera attribuée aux foyers dont le revenu fiscal de référence annuel (RFR) par unité de consommation est inférieur à 10 800 euros, et l’aide de 100 euros sera attribuée aux foyers dont ce RFR est compris entre 10 800 et 20 000 euros.

En clair, cela signifie par exemple qu’une personne seule au Smic avec au moins un enfant à charge disposera de l’aide de 200 euros. Une personne seule avec deux enfants et gagnant 3 000 euros par mois aura quant à elle le droit à une aide de 100 euros. Pour y voir plus clair, un simulateur a été mis en place par le gouvernement.

Différents usages

Le but de ce chèque est donc d’accompagner les dépenses des foyers se chauffant au fioul, et ce, de plusieurs manières possibles. Il est tout d’abord envisageable de payer le plein de sa cuve avec ce chèque. Mais pour les ménages qui l’ont déjà fait, le chèque peut être utilisé pour payer son prochain approvisionnement, ou tout type de factures d’énergie, jusqu’au 31 mars 2024. Selon TF1 Info , cette aide peut aussi servir à payer le remplacement d’une chaudière au fioul.

À noter toutefois que ce chèque ne concerne pas les chauffages collectifs au fioul, sauf si le logement dispose d’un sous-compteur ou s'il fait partie des logements collectifs qui font exception, comme les logements-foyers APL ou les Ehpad. Pour en bénéficier, les ménages éligibles peuvent faire leur demande à partir de ce mardi 8 novembre 2022 sur le site chequeenergie.gouv.fr . Pour ceux qui ont déjà utilisé un chèque énergie, cet envoi se fera automatiquement.

Le site du ministère de l'Economie précise enfin que « pour la majorité des ménages, l’aide fioul vient en complément du chèque énergie habituel, envoyé chaque année au printemps à environ six millions de ménages et du chèque énergie exceptionnel de fin d’année qui sera envoyé à 40 % des ménages » .