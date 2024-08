Chassée de sa maison par le neveu de son mari, elle obtient gain de cause en justice

Le neveu de Céline a changé les serrures de la maison de la quinquagénaire lorsqu’elle est partie passer quelques semaines chez sa mère. La justice a permis à Céline de récupérer sa propriété.

Céline a été chassée de sa propre maison, à Aucamville, près de Toulouse (31). Non par des locataires devenus occupants sans droit ni titre après la fin de leur bail, non par des squatteurs, mais par le neveu de son mari. Ce dernier a fait changer les serrures et a bloqué le portail, au mois de février, lorsque sa tante par alliance est partie quelques semaines chez sa mère. Impossible pour Céline de pénétrer chez elle. Elle a dû retourner vivre chez sa mère et s’acheter de nouveaux vêtements, car elle n’avait plus d’affaires.

Désemparée, elle est allée en justice et a obtenu gain de cause. « Nous avons obtenu une audience en une semaine », s’est réjoui l’avocat de la veuve, Me Joris Morer, auprès de La Dépêche du Midi . Un huissier a été mandaté, il va changer les serrures de la demeure. Le neveu squatteur sera expulsé et Céline pourra enfin regagner son logement. Le neveu, pour sa défense, arguait que son oncle souhaitait qu’il reste dans la maison, une donnée non retenue par le tribunal. « À l’audience, il a dit qu’il ne fallait pas faire attention à mes dires », se souvient la veuve.

Un hébergement gratuit

Même si elle se réjouit de cette décision de justice, la quinquagénaire craint de ne pas récupérer toutes ses affaires. Elle a laissé des papiers d’identité, des chéquiers et des motos de collection dans la maison. « Il m’a juste rendu mon passeport. Je sais qu’il a déménagé les motos de mon mari. J’ai peur qu’il pille, qu’il détruise et saccage. Je suis un peu angoissée d’attendre. J’espère que ça va aller vite », s’inquiète-t-elle.

La quinquagénaire avait hérité de la maison de son mari, dans laquelle elle vivait, au décès de son époux, au printemps 2022, à l’âge de 78 ans. Elle a accepté d’héberger gratuitement le neveu de son défunt mari pendant un an et demi car celui-ci rencontrait des difficultés financières. Elle lui versait même de l’argent sur un compte bancaire à son nom. Tout se passait bien jusqu’à ce que Céline annonce à son neveu qu’elle souhaite vendre la maison. Le neveu n’avait pas les moyens d’acheter le bien estimé à 260.000 euros et craignait de devoir quitter les lieux. Céline lui laisse un mois et demi pour partir, un délai qui n’a pas été au goût du neveu de son mari.