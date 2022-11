Cette maison de 2 mètres de large est à vendre pour 1,3 million d’euros

Si le marché immobilier français s’assagit, à Toronto, certains vendeurs restent audacieux. La preuve: cette maison ultra-étroite affichée à la vente pour 2 millions de dollars canadiens.

Au premier abord, cela peut ressembler à une blague: à Toronto , cette maison particulièrement étroite réalisée dans une structure de type conteneur maritime est affichée à la vente pour 1,95 million de dollars canadiens, soit 1,3 million d’euros. Les médias locaux n’ont pas tardé à se pencher sur la petite annonce de l’agence canadienne Real Estate Bay Realty pour noter que le tarif semblait quelque peu élevé (pour les plus polis) pour cette maison de poche. Car au Canada comme ailleurs, les folies immobilières ont tendance à refluer.

Si ce genre d’habitat n’est pas fait pour tout le monde, il faut bien noter que les concepteurs de cette maison ont tiré le meilleur parti d’une micro-parcelle. Le terrain fait à peine plus de 100 m² (3,8 mètres sur 27,4 mètres très précisément) et cet immeuble y développe 160 m² habitables répartis sur 3 logements indépendants disposant chacun de sa propre entrée, deux terrasses, une place de parking, sachant qu’une deuxième est possible. Dans ces conditions, le bien semble viser en priorité des investisseurs en soulignant la forte rentabilité potentielle des lieux et leur côté «exceptionnellement durable avec peu de maintenance» . Pour ne fermer aucune porte, l’annonce souligne que l’endroit peut « rapidement être reconverti en une maison de famille» mais avec trois cuisines, l’intérêt est sans doute plus limité. Reste la solution intermédiaire: occuper l’une des unités et louer les deux autres.

Chambre en sous-sol

Pour réaliser cette prouesse, il a bien fallu passer par certains choix qui ne font pas l’unanimité. Ainsi, l’un des logements dispose d’une chambre en sous-sol (ce qui est interdit en France pour du locatif) et d’une terrasse au même niveau. Pas très convivial, même si ce logement semble bien se prêter au télétravail et aux projections télé sur écran géant. Autre installation qui a laissé certains commentateurs dubitatifs: les W.-C. sans cloison installés dans la chambre, en face de la douche. Le lavabo, quant à lui se trouve dans le couloir. Et dans la partie la plus étroite de la maison, le lit occupe toute la largeur du bâtiment. En dehors de ces désagréments, les lieux semblent étonnamment spacieux et développent de belles prestations. La lumière est partout présente et la terrasse du 2e étage semble fort agréable.

Cependant, il faut bien noter que malgré les «hauts revenus» générés par cet immeuble, les acheteurs ne se sont pas encore précipités. L’annonce a en effet été publiée il y a 69 jours... Mais le prix n’a pas encore été baissé non plus. Et si vous envisagez de franchir le pas, pensez au fait que la fiscalité immobilière n’est pas particulièrement douce au Canada: comptez 3800 euros annuels de taxe foncière pour ce mini-immeuble.