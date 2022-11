Cette mairie va quitter le château où elle est implantée, trop gourmand en énergie

Le château de Nangis, en Seine-et-Marne, est une vraie passoire thermique. Il va se vider de ses agents municipaux, du moins pendant l’hiver, afin d’éviter que la facture de gaz ne flambe.

La vie de château a un coût et pas des moindres. La mairie de Nangis, en Seine-et-Marne (77), en fait les frais. « Un château, c’est compliqué à chauffer », reconnaît la maire, Nolwenn Le Bouter (LR) auprès du Parisien . La mairie a donc dû prendre une décision radicale afin d’éviter d’exploser la facture : transférer les agents municipaux dans d’autres bâtiments communaux comme la médiathèque où se retrouveront notamment les ressources humaines, la direction générale, l’accueil du public et le bureau de la maire, et ainsi vider ce bâtiment trop énergivore.

Et pourtant, la mairie est propriétaire du château de Nangis depuis 163 ans. Depuis son acquisition en 1859, elle y a installé progressivement ses services. Un cadre idyllique en somme. Sauf quand les coûts de l’énergie explosent. « L’enjeu est de vider le château et baisser le chauffage à une température où il ne se dégradera pas. Le tout, sans fermer de services », explique la maire au Parisien . Certains espaces ne sont pas du tout isolés et les fenêtres en bois sont en piteux état.

500.000 € d’économies

La maire espère réaliser 500.000 € d’économies rien qu’en fermant le château. La facture de gaz de la commune de Nangis, selon les estimations réalisées par la ville, devrait passer de 850.000 € en 2022 à 1.800.000 € en 2023. En effet, avec l’envolée du prix des matières premières , la facture de gaz flambe. La maire se demande où trouver le million manquant et les économies réalisées grâce à la fermeture du château seront bienvenues. D’autres pistes sont étudiées pour réaliser des économies à grande échelle comme le prolongement de la période de fermeture hivernale (pour entretien) de la piscine municipale.

Dès lors, une question se pose, que va devenir le château du XIIIe siècle dont l’aile gauche ne semble pas avoir changé depuis sa création? On peut d’ailleurs encore voir aujourd’hui les douves qui étaient à l’époque remplies d’eau. La mairie, contactée par Le Figaro , n’a pas donné suite à notre demande. Des élus de l’opposition s’interrogent sur l’avenir du château: « On ferme le château, mais est-ce momentané ou définitif? C’est une mesure extrême qui va à l’encontre du service public », s’inquiète Michel Billout (PC).