Cette bastide très prisée de la Côte d’Azur sera pourtant vendue aux enchères

Une bastide de 550 m² entourée d’une forteresse imprenable surplombe la Côte d’Azur. La propriété érigée en 1920 recèle de trésors comme une terrasse sur le toit avec son bain à remous ou une piscine qui donne la sensation d’avoir été creusée à même la grotte en pierre. En plus de ces prestations exceptionnelles, la demeure a la particularité d’avoir appartenu à la cousine de la reine Elizabeth d’Angleterre, la princesse Margaret de Danemark, et à son époux, le prince René de Bourbon-Parme. Et pourtant, la majestueuse villa composée de 6 chambres et de 5 salles de bain peine à trouver preneur car elle est proposée à la vente depuis 10 mois . L’agence Sotheby’s, en charge de sa commercialisation, a pourtant reçu de nombreuses offres. Mais aucune n’a trouvé grâce aux yeux des vendeurs.

La villa est ainsi mise en vente aux enchères jusqu’au mardi 16 mai . Comment se fait-il que ce bien d’exception ne soit toujours pas vendu? « Nous avons reçu de très belles offres de la part de promoteurs immobiliers, proches du prix demandé (NDLR 12 millions de dollars, soit presque 11 millions d’euros) , mais la famille italienne propriétaire du bien est attachée au côté artistique de la maison et veut la vendre à une famille passionnée par les belles choses et pas à un promoteur qui va peut-être détruire la bastide pour en faire un hôtel de luxe », commente Luca Lanzani, l’agent immobilier en charge du bien. C’est ainsi que Sotheby’s et les propriétaires ont décidé de recourir au système de la vente aux enchères par le biais de Concierge Auctions, qui permet de vendre des maisons comme « un tableau ou comme une belle pièce de bijou ».

Un calme absolu

Cette maison de vacances est en effet une véritable pépite dont la famille italienne propriétaire du bien depuis les années 2000 a décidé de se séparer, les enfants ayant grandi et ne venant pas souvent dans le sud de la France. À l’intérieur, les murs sont percés de larges fenêtres qui laissent pénétrer la lumière naturelle. Dans le salon, des poutres apparentes et une majestueuse cheminée en pierre confèrent un cachet à la bastide, rapporte Top Ten Real Estate Deals, qui recense les ventes de maisons de célébrités. Le terrain de 2975 m² crée une oasis de verdure avec des jardins, des tourelles et des remparts. « Une fois que l’on passe le grand portillon de la bastide, on oublie le temps. Il y règne un calme absolu, ce qui est très rare sur la Côte d’Azur où on entend toujours le bruit de la moyenne et de la basse corniche alors que là c’est très calme », souligne Luca Lanzani.

Alors que la mise aux enchères a débuté le jeudi 11 mai, en l’espace de quelques heures, déjà 10 clients s’étaient enregistrés. La vente aux enchères promet donc d’attirer du monde. « Il est remarquable d’avoir autant d’acquéreurs déjà enregistrés, normalement ils attendent les deux, trois derniers jours », s’enthousiasme Luca Lanzani.