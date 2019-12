Cette application vérifie si votre loyer respecte bien l'encadrement

Une extension gratuite de votre navigateur récupère les éléments publiés dans les petites annonces pour s'assurer que le loyer affiché est légal.

Il n'y a qu'à afficher sur votre écran une petite annonce de location immobilière pour savoir immédiatement si elle respecte ou non l'encadrement des loyers. Cette performance, on la doit à deux salariés de la start-up Mention qui ont choisi de développer une application qui faciliterait la vie des locataires parisiens. Pendant la demi-journée hebdomadaire où leur société leur permet de développer un projet technologique personnel, Aymeric Dominique et Thomas Legrand ont donc créé Encadrement.

Il s'agit d'une extension de votre navigateur (pour l'instant seuls Chrome et Firefox sont disponibles) qu'il suffit de télécharger pour une utilisation parfaitement transparente. Pour peu que la petite annonce qui vous intéresse figure dans l'un des sites pris en compte (Seloger, Leboncoin, Figaro immo, PAP, etc. voir la liste sur le site) l'ouverture d'une annonce déclenche un pop-up et un verdict immédiat en rouge si l'annonce est illégale.

Au-delà de 35 m², une majorité d'annonces sont légales

«Nous avons créé cet outil dans un but d'information, souligne Thomas Legrand, spécialiste de la data, car nous nous sommes rendu compte dans notre expérience personnelle que bon nombre de petites surfaces ne semblaient pas respecter les règles de l'encadrement des loyers, en vigueur depuis le 1er juillet 2019.» Les concepteurs tiennent cependant à préciser que leur outil ne tient pas compte des compléments de loyer liés à des éléments exceptionnels proposés par certains logements. Dans ce cas, le loyer apparaîtra comme «illégal» alors qu'il ne l'est pas forcément.

Par ailleurs, certains éléments tels que l'année de construction du logement ne figurent pas forcément dans la petite annonce. Dans ce cas, le loyer retenu sera toujours le plus élevé possible. Pour ses débuts, l'outil a déjà été utilisé plusieurs centaines de fois avec un taux moyen de non-conformité des annonces de l'ordre de 40%. «La situation semble s'améliorer petit à petit, note Thomas Legrand. Les petites surfaces restent celles qui posent le plus de problèmes. Globalement, au-delà de 35 m² la majorité des annonces sont légales.»