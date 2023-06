Cet immeuble parisien gagne plus de 800 m² grâce à une surélévation

Une ancienne manufacture de vêtements transformée en bureaux dans les années 60 avant d’être laissée vacante renaît de ses cendres grâce à une surélévation de deux étages.

De l’extérieur, la surélévation de 2 étages est à peine visible, grâce à son aspect vitré et à sa structure légère en bois et en acier. De plus, elle se tient légèrement en retrait. Un moyen discret mais efficace de reconstruire la ville sur la ville, à l’heure de la raréfaction du foncier. L’ancienne manufacture de vêtements, au cœur du 20e arrondissement de Paris, transformée dans les années 60 en bureaux, avait besoin d’une restructuration. Elle était vacante lorsque le Groupe Terrot en a fait l’acquisition en 2017. Ce maître d’ouvrage et l’architecte Vincent Parreira, ont donc pensé à une surélévation « pour densifier le bâtiment », selon les mots de Samuel Gelrubin, président du Groupe Terrot. Un gain de 830 m² environ pour cet immeuble de 1700 m². Sa superficie atteint désormais plus de 2400 m², sans avoir nécessité l’annexion d’immeubles adjacents ou la construction de nouveaux édifices.

Le bien de 3 étages à l’origine gagne ainsi 2 étages et avec eux un toit terrasse offrant une vue imprenable sur la capitale. Les façades de la surélévation offrent « une double paroi. Un côté intérieur en menuiserie bois et un côté extérieur avec des panneaux vitrés. Ainsi, les rayons du soleil ne viennent pas taper sur la paroi intérieure, seule la vitre extérieure reçoit l’impact du soleil », souligne l’architecte qui a pensé au confort d’été des occupants. Il s’agit des 400 élèves du groupe Cegos, un organisme de formation professionnelle, locataire du bâtiment dont BNP Paribas a fait l’acquisition.

Un an et demi pour obtenir un permis de construire

Vincent Parreira a également manifesté le désir « d’ouvrir au maximum sur le panorama qui nous est offert », grâce à la transparence des panneaux vitrés. Les poutres et les murs en briques sont laissés apparents afin de renouer avec le passé industriel de cet édifice. Même les façades extérieures du bâtiment réhabilité rappellent sa fonction de manufacture de vêtements. Elles sont composées de briques issues des carrières parisiennes. Une démarche de réemploi des matériaux existants est à surligner ici.

Un projet qui a bien failli ne jamais voir le jour toutefois. « Nous avons mis un an et demi à obtenir le permis de construire en raison de dissensions politiques au sein de la mairie du 20e arrondissement », regrette Samuel Gelrubin. Il était initialement prévu qu’un bâtiment en face, rue Levert, soit intégré dans le projet. Mais au sein de la mairie du 20e, son affectation faisait débat: allait-il être transformé en logements, en musée de street art ou en auberge de jeunesse? Ne parvenant pas à se mettre d’accord, les élus ont retiré le bâtiment du projet. Un obstacle presque oublié aujourd’hui.