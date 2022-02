Ces villes où le pouvoir d’achat immobilier des cadres a le plus flambé

La hausse du salaire des cadres et surtout la baisse des taux ont permis de compenser l’envolée des prix dans beaucoup de villes.

Les cadres peuvent en moyenne acheter plus de 100 m2 dans 13 villes françaises sur les 25 passées au crible par Vousfinancer , courtier immobilier. Leur pouvoir d’achat immobilier a progressé dans 22 des 25 villes étudiées, mais pas dans les mêmes proportions. « Les revenus des cadres jouent un rôle d’amortisseur et viennent souvent compenser les écarts des prix immobiliers. Le smic est le même dans toutes les villes (1269 € nets par mois) tandis qu’on note des écarts de salaires pour les cadres d’une ville à l’autre », précise Sandrine Allonier, directrice des études et porte-parole de Vousfinancer.

La ville qui décroche la première place des villes où le pouvoir d’achat est le plus intéressant pour les cadres, est Saint-Etienne (42). Avec un salaire net de 3376 €, vous pouvez acquérir un logement de 244 mètres carrés. Les prix de l’immobilier ont en effet chuté de 6,6% en 10 ans et les salaires ont augmenté de 5%. Le pouvoir d’achat des cadres à Saint-Etienne a donc augmenté de 58%. À Nîmes, au Mans, à Dijon et au Havre, le pouvoir d’achat a augmenté pour les cadres grâce à une baisse des prix de l’immobilier pour Nîmes (-3,6%) ou à une hausse des prix modérée (moins de 20%) pour les trois autres villes citées, associée à des hausses de salaires qui dépassent parfois les 10% comme au Havre (12,4%).

Quid de Paris? Grâce à une augmentation des salaires de 17%, la plus forte de France, et à une hausse des prix de l’immobilier assez modérée, de 21,7% depuis 2012, le pouvoir d’achat des cadres a augmenté de 35% en 10 ans. Soit un gain de presque 12 mètres carrés supplémentaires, l’équivalent d’une pièce en plus. Et pourtant, la Ville lumière est dernier du classement: les cadres doivent se contenter d’un 46 mètres carrés, malgré un salaire net moyen de 5372 €. « Il faut gagner 8700 euros net par mois pour habiter dans un 75 mètres carrés à Paris, avec 10% d’apport et un crédit sur 25 ans et 7000 euros net par mois pour un 60 mètres carrés ».

Les mauvaises élèves sont Rennes (-11%), Toulouse (-3%) et Bordeaux (-1%) où le pouvoir d’achat a chuté depuis 2012. « Les hausses des prix de l’immobilier dans ces villes sont telles qu’elles n’ont pas été compensées par la hausse des salaires des cadres (de 10% en moyenne) et la baisse des taux (en moyenne de 3 points) », explique Sandrine Allonier. Les prix de l’immobilier ont effectivement augmenté de 57,8% à Bordeaux, de 55,9% à Toulouse et de 71,3% à Rennes en 10 ans.