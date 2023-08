Ces villages méconnus non loin du bassin d’Arcachon où l’immobilier reste accessible

Le bassin d’Arcachon est tellement prisé que certains acquéreurs choisissent de s’éloigner un peu vers le lac de Biscarrosse ou vers le lac d’Hourtin pour retrouver un peu plus de calme.

L’actrice Audrey Tautou, le chanteur Pascal Obispo ou encore le propriétaire de Free, Xavier Niel, toutes ces célébrités ont jeté leur dévolu sur le Cap Ferret . Et elles ne sont pas les celles à plébisciter le secteur. Les Bordelais qui résident à 1h de là mais aussi les Parisiens prennent d’assaut ses villas. L’arrivée massive de ces habitants peut rebuter les propriétaires en quête de sérénité. Ainsi, de nouveaux acquéreurs « font un pas de côté et recherchent des biens dans des endroits un peu moins exposés, au mode de vie plus calme comme le lac de Biscarrosse, au sud du bassin d’Arcachon, ou le lac de Lacanau, ou encore le lac d’Hourtin », expose Carmen Milcent, directrice adjointe des agences Bordeaux Sotheby’s International Realty et Cap Ferret Sotheby’s International Realty.

Ils recherchent donc un marché de niche, le Cap Ferret, le Pilat et le bassin d’Arcachon ne les intéressant pas, tellement leur notoriété est grande . « Quand vous êtes au Cap Ferret, vous pouvez aller à l’océan à pied ou au bassin d’Arcachon. À Hourtin et à Lacanau, vous avez aussi le choix de passer une journée au lac dans un environnement calme ou d’aller à l’océan faire du surf. Ils offrent la même possibilité d’accès à des activités diverses de manière très rapide. Au Cap Ferret, à bicyclette ou à pied, et à Hourtin, un peu plus éloigné, en voiture ou à vélo », ajoute Carmen Milcent.

Les biens dans ces coins moins connus sont plus petits, plus humbles, comme des cabanes en bois, des maisons sans chauffage pour le moment. Les acquéreurs en font « des lieux de retraite ». Ces propriétés sont moitié moins cher que celles situées au Pilat ou au Cap Ferret sauf pour les biens au bord de l’eau.

Un lieu refuge

Pour le moment, la clientèle qui recherche des biens vers ces lieux moins connus est encore à la marge, elle représente 10% des clients de Cap Ferret Sotheby’s International Realty. Toutefois, ces acheteurs en quête d’authenticité sont de plus en plus visibles depuis début 2022. « Ils ne souhaitent pas se poser sur le bassin d’Arcachon qui est inabordable, où il est impossible de circuler en été, mais souhaitent trouver un joli coin de campagne avec un potager, un verger, une piscine. La campagne bordelaise leur permet de vivre en autarcie », souligne Carmen Milcent.

Elle cite l’exemple d’un bien en vente pour un peu plus de 900.000 euros avec 1 hectare de terres et une piscine, dans un petit village à proximité de Langoiran. « On peut trouver une maison de charme avec un sol en tommette dans des villages au sud de Bordeaux à la campagne, à Cambes, Baurech et Tabanac par exemple. Les gens recherchent un lieu de refuge, peu importe qu’il soit en bord de lac ou dans les vignes. Le principal étant qu’il soit calme mais avec une connectivité absolue et à proximité de la gare ou de l’aéroport de Bordeaux », assure-t-elle.