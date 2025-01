Ces grandes villes à moins de deux heures en train de Paris où l’immobilier reste abordable

Avec des biens à 2 310 euros/m² en moyenne, Metz occupe la deuxième place du classement. (Illustration) (Milpek75 / Pixabay)

Certaines personnes s’installent en banlieue parisienne pour éviter d’avoir à payer le prix fort. Mais d’autres préféreraient opter pour de grandes villes, tout en conservant une certaine proximité avec la capitale et l’Ile-de-France, pour des raisons personnelles ou professionnelles. Ce jeudi 9 janvier 2025, SeLoger a dressé une liste de cinq villes situées à près de deux heures de train de Paris où les prix de l’immobilier sont les plus bas.

Metz, ville la moins chère

En première position des villes les plus abordables, on retrouve Le Mans. Il faut un peu plus d’une heure en TGV pour faire la liaison entre Paris et le chef-lieu de la Sarthe. L’ancienne capitale du Maine et du Perche, qui compte 150 000 habitants, jouit d’une économie dynamique. Elle abrite un célèbre assureur, des représentants de l’industrie automobile, et la mythique course des 24 h du Mans. Un bien dans la commune se négocie en moyenne à 1 947 euros/m² (1 754 euros/m² pour un appartement et 2 215 euros/m² pour une maison). Dans le centre-ville les prix atteignent 2 175 euros et 2 617 euros/m² près du jardin des plantes.

Vient ensuite Metz, proche des frontières du Luxembourg, de la Belgique et de l’Allemagne. Grâce à son Technopôle, la préfecture de la Moselle est une ville axée sur les technologies de l’information et de la communication. Elle se situe à 1 h 30 en TGV de la capitale. Le prix moyen des logements atteint 2 310 euros/m². Le prix au mètre carré d’une maison y est inférieur à celui d’un appartement (2 158 euros/m² contre 2 333 euros/m²). À Metz Nord ou Borny des biens se négocient même à 1 600 euros/m².

Du Loiret à la Côte-d’Or

Orléans se positionne quant à elle sur la troisième marche du podium. Le trajet en train dure un peu plus d’une heure entre la ville du Loiret et Paris. Les biens immobiliers y sont plus chers que dans les deux communes précédemment citées, mais restent abordables avec 2 552 euros/m² en moyenne (un appartement se vend 2 511 euros/m² contre 2 555 €/m² pour une maison). Dans le secteur Martroi-Cathédrale, les prix atteignent 3 121 euros/m², mais ils tombent à 2 400 euros/m² dans les quartiers en périphérie.

Le reste du top 5 est composé de Dijon, suivi de Rouen. Dans la première, il faut compter 2 641 €/m² pour acheter un logement (2 552 euros/m² pour un appartement et 3 124 euros pour une maison). Mais autour de la gare, les prix tournent autour de 3 000 euros/m². La ville est à 1 heure 40 en TGV de la capitale. Concernant la commune de Seine-Maritime, le trajet est plus court de 10 minutes. Celle-ci comporte un riche patrimoine culturel et architectural. Un bien immobilier s’y négocie 2 562 euros/m² avec des disparités selon les quartiers. Les prix vont de 1 400 à 1 800 euros/m² dans les secteurs populaires du Nord-Est de la rive droite, et jusqu’à 3 127 €/m² dans le quartier Gare-Jouvenet.