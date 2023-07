Ces deux maisons normande et bretonne chères au cœur de Jane Birkin

Outre le 5 bis de la rue de Verneuil à Paris, Jane Birkin, qui est décédée dimanche, avait des attaches en Bretagne et en Normandie. Tour d’horizon de ses propriétés.

Jane Birkin s’est éteinte à l’âge de 76 ans dimanche 16 juillet. Même si la muse de Serge Gainsbourg a été retrouvée sans vie dans son domicile parisien, elle avait tissé des liens forts avec la Normandie et la Bretagne où elle détenait des biens immobiliers. Des fleurs ont d’ailleurs été déposées devant la maison de Jane Birkin à Lannilis, dans le Finistère (29), en Bretagne, pour lui rendre hommage.

Une maison dont la chanteuse et comédienne a fait l’acquisition en 1993. Trente ans plus tard, elle restait encore attachée à cette demeure où une plaque «Kachalou» fait référence à ses trois filles: Kate, Charlotte et Lou. « J’apprends qu’une maison donnant sur une plage des Abers est à vendre . Cette maison donne sur une plage d’où mon père participait à évacuer vers l’Angleterre des aviateurs anglais, américains et canadiens », expliquait-elle à France 3 en 2021.

Un ancien presbytère en Normandie

C’était donc « sa destinée » comme le disait la chanteuse, d’acquérir une maison ici, dans le Finistère, où son père avait participé à la Résistance. L’interprète de Je t’aime, moi non plus, avait eu vent de la vente alors qu’elle était dans le train avec sa mère. Cette dernière aurait préféré qu’elle achète un pied à terre dans le sud de la France, où elle aurait eu plus chaud, mais elle a choisi la Bretagne. L’Anglaise préférée des Français confiait à France 3: « Je suis une personne qui ne sort pas. Alors les lieux que je connais ne sont que des endroits qui me sont chers, comme cette plage Saint-Marguerite, Portsall et sa poissonnerie, etc. Pour Abers Road, j’ai essayé de montrer tout ce qui m’est charmant. Mais l’essence du charme vient des Bretons ».

Gaël Hamayon, maire adjoint de Porspoder, dans le Finistère, en charge de la culture, rend hommage à Jane Birkin auprès du Figaro : « Passer du temps avec Jane Birkin était un véritable privilège. Chaque instant en sa compagnie était empreint de simplicité et de beauté. Que ce soit lors de nos conversations profondes sur la vie, de nos moments de rire partagés ou simplement en écoutant sa voix envoûtante, chaque moment était précieux et m’a laissé des souvenirs indélébiles. Elle va nous manquer ».

Avant qu’elle décide de poser ses valises en Bretagne, Jane Birkin avait jeté son dévolu sur la Normandie, et plus précisément sur Cresseveuille, dans le Pays d’Auge (14). « Le presbytère n’a pratiquement pas changé aujourd’hui. Le papier peint Liberty que Jane Birkin adorait et qu’elle a mis dans presque toutes les pièces existe toujours », explique un artisan local au Figaro. Une autre voisine assure que lorsque Jane Birkin a emménagé, il n’y avait pas de sanitaires. Elle a récupéré des baignoires à l’ancienne pour garder le style existant. Jane Birkin avait acheté cet ancienne habitation avec l’argent du film «La Moutarde me monte au nez» en 1975 avant de s’en séparer dans les années 1990. « On regrette tous, après coup, d’avoir vendu cette petite maison après la mort de mon père », confiait Charlotte Gainsbourg à Ouest-France .