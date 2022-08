Ce village de Seine-et-Marne où a on le droit de faire la fête seulement 3 fois par an

La mairie de Condé-Sainte-Libiaire a pris un arrêté afin de lutter contre les bruits de voisinage, plusieurs plaintes ayant été déposées.

Les fêtes qui durent jusque tard dans la nuit, dans ce village de Seine-et-Marne, Condé-Sainte-Libiaire (77), c’est terminé. La mairie a pris un arrêté municipal le 3 août dernier, qui tolère la «pratique d’activités festives» à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments pour des occasions spécifiques comme la fête nationale, le jour de l’an ou la fête de la musique, relève Actu.fr .

« Une société loue une maison sur la commune qu’elle sous-loue à d’autres personnes et ces autres personnes organisent des fêtes, une vraie boîte de nuit à ciel ouvert », justifie Fabrice Marcilly, le maire de la commune, interrogé par Le Figaro . Il assure que 15 plaintes contre les tapages nocturnes et diurnes ont été déposées, dont une par la mairie.

Un arrêté existait déjà mais il stipulait uniquement les heures auxquelles tondre sa pelouse (on évite le dimanche après-midi), et les horaires limites pour bricoler (pas après 20h). Il ne mentionnait pas les activités festives. Ce nouvel arrêté, « drastique », reconnaît le maire, remplace donc le précédent. Il vient le durcir par 6 pages d’interdiction. « Je n’empêche personne de faire des fêtes dans le respect de chacun», tient à préciser Fabrice Marcilly.

De jour comme de nuit

« Aucun bruit ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé des êtres humains », affirme la mairie dans l’arrêté. Elle précise que ces nouvelles règles visent «tous les bruits dits «de voisinage», « qu’ils soient causés par un comportement individuel ou l’exercice d’une activité, qu’ils soient d’origine domestique ou professionnelle, qu’ils soient produits d’un lieu privé ou public, qu’ils soient émis de jour comme de nuit .» Par exemple, les habitants qui sont équipés d’un système d’alarme sont invités à l’arrêter rapidement si elle se déclenche et ceux qui ont des animaux de compagnie doivent « prendre toutes mesures propres à supprimer la gêne sonore », en lien avec ces animaux.

Quant aux activités bruyantes susceptibles de causer une gêne pour le voisinage comme des travaux de bricolage, de rénovation ou de jardinage… elles sont autorisées sur certaines plages horaires: de 8 h à 12 h et de 14 h à 20 h en semaine, de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h le samedi, et de 10 h à 12 h le dimanche et les jours fériés. Dès 22h, les responsables de cafés, bars, restaurants, salles de spectacles devront prendre leurs dispositions pour réduire le bruit.

« Des conditions dérogatoires peuvent être fixées par le maire pour des fêtes locales ». Le maire peut également accorder des dérogations exceptionnelles lors de circonstances particulières comme des « manifestations commerciales, fêtes ou réjouissances ou pour l’exercice de certaines professions ».

Le maire pense que cet arrêté sera temporaire. Si les nuisances sonores disparaissent, l’arrêté pourra être modifié, selon lui. En attendant, les habitants se montrent plutôt favorables à ces nouvelles mesures, affirme Fabrice Marcilly. « Seules quelques personnes manifestent leur mécontentement mais dans l’ensemble on vient même me remercier. Une habitante m’a dit qu’elle allait enfin pouvoir ouvrir ses fenêtres », remarque-t-il.