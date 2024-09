Ce promoteur compte faire de ses chantiers des œuvres d’art

Une jeune société immobilière a décidé de mêler de l’art à tous ces projets dès le chantier. Elle organise prochainement une vente caritative de photos d’artistes prises aux étapes clefs de la construction.

Mêler l’univers de l’immobilier à celui de l’art, l’idée n’est pas si saugrenue. Depuis près de 10 ans, la charte «1 immeuble, 1 œuvre» du ministère de la Culture permet à des promoteurs d’acquérir des œuvres pour les installer ensuite dans leurs réalisations. Mais le jeune promoteur Four Stones a choisi d’aller plus loin en créant sa propre démarche baptisée «Art 4 all» et destinée à être appliquée à tous ses chantiers. «Nous voulions lancer quelque chose qui nous ressemble, qui donne du sens à nos projets avec une forte valeur sociale et sociétale» , explique Olivier Douville, cofondateur de Four Stones.

Pour la première réalisation de cette société créée il y a deux ans, un petit immeuble de 26 logements à Beaumont-sur-Oise (Val d’Oise), le projet a tourné autour de la photo d’art. «Le concept tourne autour d’un triptyque, souligne Olivier Douville, créer de l’art dès l’origine du programme, avoir la démarche la plus participative possible en associant le maximum de personnes et enfin, une dimension caritative.»

Ouvrir les chantiers

C’est ainsi que trois photographes aux profils très différents ont été retenus pour illustrer chacun en 5 photos dont un portrait une étape clé du projet immobilier: le gros œuvre, le second œuvre et la livraison. «L’idée, c’était de décloisonner le chantier, souvent vu comme gris, fermé, caché derrière de grandes barrières» , précise Olivier Douville. Et pour être guidés dans cette démarche, les promoteurs se sont adjoint les services de la société Bail arts. Cette structure, créée à l’origine pour accompagner des TPE et PME dans l’acquisition d’œuvres d’art, se tourne désormais vers des entreprises de toutes tailles et leur permet aussi de recourir à l’art pour répondre à des impératifs de Responsabilité sociétale des entreprises ou de qualité de vie au travail.

«Grâce à nos contacts avec 300 galeries et plusieurs milliers d’artistes nous avons pu trouver ceux qui correspondent le mieux à ce projet mais avec un parcours, une cote et un cœur de métier très différents à chaque fois» , explique Victoria Meunier de Bail Arts. Chaque photographe s’est ainsi immergé un jour dans une phase du chantier. Alexia Bénassy a ouvert le bal pour illustrer le gros œuvre, elle qui est une autodidacte, exerçant sa passion notamment pour le noir et blanc à côté de sa profession de médecin généraliste. De son côté Thierry Bouët est un photographe, connu et reconnu qui a notamment été directeur artistique des studios Harcourt et qui a immortalisé la phase du second œuvre.

Des bureaux contre la précarité

Quant à Alessandro Clemenza, c’est une étoile montante italienne qui pratique surtout la photo de cinéma. Il est intervenu en dernier pour les photos de la livraison. «Cette immersion d’une journée pour chaque photographe a permis d’établir un dialogue riche entre des mondes qui se connaissent très peu», souligne Victoria Meunier. Et ensuite, la discussion a pu se poursuivre et s’élargir avec la publication de ces clichés sur les réseaux sociaux. Quant au dernier acte de cette aventure, il se jouera au Quai de la photo , cet espace parisien d’exposition flottant dédié à la photographie contemporaine, où se tiendra une exposition suivie d’une vente caritative le 10 octobre.

Pour boucler la boucle immobilière, les bénéfices de cette vente seront intégralement reversés à une association, les Bureaux du cœur, choisie par Four Stones. «Nous voulions une association qui lutte contre le mal-logement, précise Olivier Douville, mais aussi une petite structure plutôt jeune pour laquelle notre coup de pouce pourrait avoir un vrai impact. Et nous avons été séduits par cette approche peu commune qui pousse des entreprises à mettre à disposition une partie de leurs locaux pendant la nuit pour aider des publics en grande précarité.» Tout en espérant que les enchères s’envolent pour cette série de 15 clichés, le promoteur compte bien racheter lui-même une ou deux de ces photos afin qu’elles puissent rester dans la résidence où elles sont nées. Et déjà un nouveau projet artistique se prépare pour un futur chantier. Qui sait, il tournera peut-être autour du théâtre cette fois-ci?