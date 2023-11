Ce château d’Antibes devrait passer d’un oligarque russe à un milliardaire ukrainien

Confisquée à l’homme d’affaires Boris Berezovski, cette luxueuse propriété de la Côte d’Azur aurait été acquise par le fondateur ukrainien de WhatsApp pour 65 millions d’euros.

Ironie de l’Histoire, cette magnifique propriété du cap d’Antibes suscitant bien des fantasmes depuis des mois serait en passe d’être rachetée par un milliardaire ukrainien alors qu’elle avait été confisquée à un oligarque russe. Comme le Figaro immobilier l’évoquait en juin dernier, le château de la Garoupe avait été confisqué en 2015 par les autorités françaises avant d’être vendu aux enchères cet été . Cette vaste demeure de la Côte d’Azur avec ses cinq bâtiments annexes, piscine, jacuzzi, tennis et près de 10 hectares de parc paysager appartenait jusque-là à l’oligarque russe Boris Berezovski, décédé dans des conditions mystérieuses en 2013.

Selon les informations de Nice Matin , l’acquéreur de ce joyau de la Riviera qui a vu passer dans ses murs Picasso ou Hemingway , ne serait autre que Jan Koum , le fondateur Ukrainien de WhatsApp . Au terme de l’appel d’offres lancé par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) entre le 16 juin et le 17 juillet 2023, c’est donc lui qui aurait remporté la mise. Alors que la rumeur évoquait des noms tels que Bernard Arnault ou Stéphane Courbit sur les rangs des acheteurs et des valorisations de 100 à 200 millions d’euros, la réalité pourrait se situer bien en deçà.

Un superyacht à 220 millions

Selon les informations de Nice Matin , le milliardaire ukrainien, qui a passé tout son été sur son mégayacht le Moonrise , entre Èze et le cap d’Antibes, aurait signé l’acquisition pour «seulement» 65 millions d’euros. Il faut croire que l’homme d’affaires a su tirer parti de la crise immobilière... Dans tous les cas de figure, ce n’est pas cette acquisition qui risque de mettre ses finances à sec. Les autorités françaises avaient précisé que la solidité financière de l’acquéreur était un élément particulièrement important et avec cet acquéreur, il n’y a pas grand risque. La vente de WhatsApp à Facebook pour 19,4 milliards de dollars l’a propulsé parmi les grandes fortunes mondiales. Son yacht de 100 mètres est estimé à 220 millions de dollars et son hôtel particulier parisien de 600 m² en bordure du Champs de Mars a été acheté pour 70 millions d’euros en 2020 avant d’y lancer des travaux pharaoniques ...