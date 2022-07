Carte bancaire : 5 erreurs à ne pas commettre pour un départ en vacances réussi

(Crédits photo: © Zamrznuti tonovi - stock.adobe.com)

Ça y est, les vacances d'été sont bel et bien là ! Mais avant de partir en France ou à l'autre bout du monde, quelques vérifications relatives à votre carte bancaire s'imposent. Les 5 pièges à éviter.

Par MoneyVox,

Pour les vacances comme au quotidien, l'utilisation de la carte bancaire s'avère désormais incontournable. Cependant, certaines précautions sont à prendre pour éviter de se retrouver bloqué lors d'un voyage en France ou à l'étranger. Paiement refusé, retrait impossible, carte inutilisable… ces situations sont déjà désagréables chez soi, mais encore plus fâcheuse lorsque l'on est éloigné de son domicile et de sa banque. Voici les 5 principales erreurs, et les moyens de les éviter.

1. Omettre les plafonds de paiement et de retrait…

Caution, location d'un logement, carburant, sorties… les vacances génèrent de nombreux frais, parfois bien au-delà du niveau de dépenses courantes d'un ménage. Or, toutes les cartes bancaires sont soumises à des plafonds pour les retraits et les paiements, c'est-à-dire un montant maximal pouvant être utilisé sur une période donnée (un jour, une semaine, 30 jours…). Pour éviter que des retraits ou des paiements ne soient refusés pour ce motif, il peut être opportun de demander à son conseiller bancaire d'augmenter ces plafonds, ou de les augmenter soi-même sur son application mobile. Notez que les plafonds peuvent différer pour les opérations réalisées à l'étranger.

2. … et les frais associés à l'étranger !

En-dehors de la zone euro, les frais appliqués par les banques lors de paiements ou de retraits peuvent être franchement dissuasifs. Chaque établissement dispose d'une politique propre en la matière, et il est donc essentiel de se référer au dépliant tarifaire de sa banque pour connaître avec précision le montant des frais pour les opérations effectuées à l'étranger avec sa carte bancaire. Faire un seul et unique retrait au lieu de plusieurs peut ainsi permettre d'économiser sur les frais fixes prélevés. En moyenne, une telle opération revient à 5,59 euros en dehors de la zone euro selon les estimations du site d'information MoneyVox , et 2,91 euros pour un paiement par carte.

3. Oublier de prévenir son conseiller bancaire

Les banques sont particulièrement vigilantes sur le risque de fraude à la carte bancaire. Des opérations anormalement élevées et/ou effectuées depuis l'étranger peuvent éveiller les soupçons, et inciter le conseiller bancaire à bloquer la carte bancaire. Une mesure de sécurité nécessaire, mais qui peut être préjudiciable lorsque l'on est en vacances. Avant de partir, un mail ou un coup de téléphone à son agence bancaire peut ainsi permettre de prévenir de sa destination et d'éviter ce type de situation.

4. Ne pas vérifier la date d'expiration de sa carte bancaire

Toutes les cartes bleues ont une durée de validité limitée, généralement fixée entre 2 et 3 ans en fonction des établissements. Lorsque cette échéance approche, les banques envoient une nouvelle carte à leurs clients, très souvent par courrier. Mais en vacances, impossible de la récupérer ! Si la carte bancaire concernée expire, il n'est alors plus possible de l'utiliser, que ce soit pour retirer, pour payer en magasin ou pour faire des achats en ligne. Avant de partir, il est donc vivement conseillé de vérifier la date qui figure sur sa carte bancaire, et d'en demander le renouvellement anticipé à sa banque si nécessaire.

5. Ne pas penser à l'assurance de ses moyens de paiement

Il est une assurance que l'on oublie trop souvent : celle associée à sa carte bancaire. Pourtant, cette garantie permet de couvrir un grand nombre d'événements. Pour un départ en vacances d'été, certaines cartes proposent ainsi une couverture lors de la location d'un véhicule ou de la réservation d'un vol en avion. Pour en profiter, il faut néanmoins avoir effectué le paiement par l'intermédiaire de la carte bancaire concernée. Le niveau des garanties proposé varie en fonction du réseau de la carte (Mastercard ou Visa) et du type de carte (classique, haut de gamme, très haut de gamme).