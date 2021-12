Banque : faut-il apposer sa signature sur sa carte bancaire ?

Profitez de tous les avantages d'une carte bancaire premium avec ULTIM

Accédez à une très large gamme de produits et à tous les services en ligne Boursorama Banque 7j/7, 24h/24 et même à partir de votre mobile.



Accompagnement au quotidien, notamment grâce à nos conseillers clients, à notre chatbot Elliot disponible 24/7 et à nos outils de recommandation budgétaire et de patrimoine.



Les paiements et retraits sont totalement gratuits partout dans le monde.



Pour souscrire l'offre ULTIM