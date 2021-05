Besoin d'aide pour votre déclaration de revenus 2020 ?

La déclaration de revenus est un casse-tête auquel des millions de Français font face chaque année. À quelques semaines de l'échéance, voici plusieurs conseils et informations utiles.

Besoin d'aide pour votre de?claration de revenus 2020 ? - iStock-Richard Villalonundefined

Vous avez des questions concernant votre déclaration ?

Déclaration en ligne : une obligation pour tous ?

Modifier sa déclaration fiscale

Plusieurs options simples et gratuites s'offrent à vous pour obtenir de l'aide et remplir votre déclaration d'impôts en toute tranquillité. Posez vos questions depuis votre espace Particulier « Nous contacter > Ma messagerie sécurisée » sur impots.gouv.fr. Cette solution est pratique mais elle ne convient pas nécessairement à tous. Si les réponses ne vous satisfont pas, vous pouvez toujours joindre les services fiscaux par téléphone au 0 809 401 401 (prix d'un appel local). Vous serez mis en relation avec un agent des Finances publiques, une alternative plus simple et rassurante lorsqu'il s'agit de faire sa déclaration fiscale. Enfin, parmi toutes ces options il y a Allô Impôts, une ligne mise en place par l'Ordre des Experts-comptables. Du 25 au 28 mai, des professionnels répondront aux questions des contribuables. Des plages horaires de consultation tard le soir seront disponibles. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.allo-impôt.fr.En 2021, la déclaration en ligne est obligatoire pour tous les contribuables ayant un accès à internet. Il s'applique cependant quelques exceptions. La version papier s'adresse aux personnes qui ont clairement stipulé leur refus de faire une déclaration en ligne, déclarent leurs revenus pour la première fois cette année et n'ont pas reçu de courrier de l'administration fiscale avec leurs identifiants, ne possèdent pas accès à internet, vivent dans une zone blanche (sans service mobile disponible) ou se considèrent en difficulté avec l'outil informatique. Vous avez des difficultés avec internet ? Consultez l'un des agents de la Direction générale des Finances publiques au 0 809 401 401 (appel non surtaxé). Rendez-vous sinon dans l'un des 1123 espaces France Services dont les agents sont équipés d'outils pour répondre aux questions de chaque contribuable. Vous pourrez aussi rencontrer un agent dans l'un des nombreux guichets de la DGFIP qui proposent des services de soutien et d'information aux citoyens.Vous pensez avoir fait une erreur dans votre déclaration ? Rassurez-vous, il est toujours possible d'apporter des modifications après envoi. Pendant la période déclarative, vous aurez jusqu'à la date limite du dépôt pour transmettre une demande de rectification auprès de votre service des impôts. Une fois l'avis reçu, la réclamation se fera par courrier ou via la messagerie sécurisée de votre espace Particulier jusqu'à la mi-décembre de la deuxième année suivant le dépôt de votre déclaration.