Benjamin Castaldi arnaqué après avoir acheté un château tombé en ruines

VIDÉO - Ce n’est pas la première arnaque que subit l’animateur de télévision. Après l’achat d’un immeuble qui n’était pas en bonne et due forme, il a acquis un château rongé par la mérule.

D’un château à une ruine. Du rêve au cauchemar. Telle est la mésaventure de Benjamin Castaldi, qu’il a racontée sur le plateau de Touche pas à mon poste. « J ’ai acheté un château mais il avait une grosse mérule et la mérule a mangé le château. Le château est toujours en ruine », explique l’animateur de télévision lorsque Cyril Hanouna lui demande quelle est la plus grosse arnaque qu’il ait vécue (voir ci-dessous).

Il comptait, en se portant acquéreur de ce château, obtenir un crédit d’impôt et bénéficier de la loi Malraux, un dispositif qui permet de profiter d’avantages fiscaux lors de la restauration d’un logement ancien situé dans un secteur protégé. Cette loi incite à préserver le patrimoine historique et architectural français. Benjamin Castaldi achète donc ce château pour 250.000 euros environ sans même le visiter et affronte alors un champignon dévastateur. Au lieu de faire des économies, il a donc perdu une somme colossale. « Si on vous dit que vous allez faire une économie d’impôt, n’y allez jamais, ça n’existe pas », assène-t-il.

Benjamin Castaldi est coutumier du fait parce qu’il a déjà été victime d’une arnaque. Il rappelle avoir acheté un immeuble en 2003 à Tulle, en Corrèze, pour 2 millions d’euros, sans être allé le voir non plus. Il pensait que c’était un très bel immeuble, « en bonne et due forme ». Or, le bâtiment, doté de 20 appartements, ne valait en réalité pas grand chose et était « tout pourri », selon le chroniqueur.

L’animateur de télévision avait dû payer un crédit pour acquérir cet immeuble et se retrouve aujourd’hui criblé de dettes. L’immeuble a ensuite été revendu aux enchères pour la modique somme de 400.000 euros, une quinzaine d’années plus tard. Il a mené une action en justice et a réclamé 6 millions d’euros en réparation des préjudices subis. Lorsque Cyril Hanouna demande au chroniqueur si on a essayé de l’arnaquer de nouveau, il répond, amer: « Non. Il n’y a plus rien à prendre là. »