Barnier promet un report de l’interdiction de louer des passoires thermiques

Le premier ministre a également annoncé être «favorable» à une extension du prêt à taux zéro «sur tout le territoire».

« Le logement est le premier poste de dépenses des Français. » Lors de son discours de politique générale prononcée devant l’Assemblée nationale , le nouveau premier ministre a reconnu l’urgence de prendre des « mesures rapides pour l’accession à la propriété et l’investissement locatif ». Dans ce but, Michel Barnier s’est dit « favorable à l’extension du prêt à taux zéro pour les primo-accédants (qui achètent un logement pour la première fois) sur tout le territoire. » Une idée défendue, durant les dernières élections législatives anticipées, par le... Nouveau Front populaire (NFP).

Le prêt à taux zéro , dont l’accès a été resserré par le précédent gouvernement, le 1er janvier 2024, représente souvent une dizaine de milliers d’euros d’apport pour les emprunteurs. Son extension devrait ainsi donner un sérieux coup de pouce aux jeunes acheteurs qui n’ont pas toujours l’épargne ou l’apport nécessaire pour acquérir un logement. À peine plus de 74.000 ménages, selon les derniers chiffres publiés, ont bénéficié d’un PTZ, dont 80% pour des achats de logements neufs.

Calendrier du DPE «adapté»

Or, actuellement, il n’est plus possible d’acheter une maison dans le neuf avec ce prêt. Cette aide n’est plus disponible que pour un achat en habitat collectif (autrement dit les appartements) et uniquement en zones tendues (ou la demande est plus forte que l’offre). C’est pourquoi le NFP a proposé d’élargir ce PTZ à tous les primo-accédants sans distinction géographique et quel que soit le type de logement à acheter, ancien ou neuf. Reste à savoir ce qu’en pensera Michel Barnier qui n’a pas donné plus de précisions sur les contours du nouveau PTZ.

Autre annonce, plus discrète dans son discours, mais tout aussi forte et moins gourmande pour les finances publiques: le Diagnostic de performance (DPE) sera « simplifié » et « le calendrier, adapté ». Le premier vœu a déjà été exaucé en février 2024, ce qui a permis à 140.000 logements de ne plus être une passoire thermique et ainsi d’être loués. Car les logements classés «G» sont prévus d’être interdits à la location dès le 1er janvier 2025. Michel Barnier envisage ainsi de repousser cette date. À quand? Quid des logements classés «F» et «E», interdits de location en 2028 et en 2034? Là encore, le débat est ouvert. Nul doute que les propriétaires accueilleront cette déclaration comme une bouffée d’air et une pression en moins. En cette période morose pour l’immobilier, c’est toujours ça de pris.