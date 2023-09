Banque : carte à débit immédiat vs carte à débit différé, quel est le meilleur choix ?

(Crédit photo: © Farknot Architect – stock.adobe.com)

En France, les cartes bancaires à débit immédiat sont les plus couramment utilisées. Mais il existe une alternative : les cartes à débit différé, qui ont un fonctionnement et des avantages très spécifiques.

Vous hésitez entre conserver votre carte à débit immédiat ou passer au débit différé ? Depuis peu, l'argument du prix n'a plus sa place. En effet, l'écart de tarif entre ces deux types de cartes bleues a été réduit à seulement 10 centimes par an en moyenne. Restent donc les avantages et les particularités de chaque type de carte bancaire. Quelles sont les différences significatives ? À qui se destinent les cartes à débit immédiat et les cartes à débit différé ? Les éclaircissements.

Flexibilité et voyage à l'étranger : avantage à la carte à débit différé

Avec une carte à débit immédiat, les paiements réalisés sont débités dans les jours qui suivent, voire parfois instantanément. Par opposition, un paiement effectué avec une carte à débit différé ne sera débité qu'à la fin du mois, ou à une date convenue entre le client et sa banque. Le débit différé permet donc de bénéficier d'une sorte de mini-crédit à très court terme et d'être prélevé en une seule fois de tous les achats effectués au cours du mois.

De fait, les cartes à débit différé offrent une grande flexibilité dans la gestion de son compte courant. Une dépense imprévue ? Un achat coup de cœur ? Nul besoin de se presser à réaliser un virement et de piocher dans son épargne. Des frais professionnels à régler ? Un voyage à financer ? Le débit différé permet d'obtenir une avance de trésorerie gratuitement, le temps de recevoir le remboursement de son entreprise ou son salaire.

Le débit différé peut également s'avérer un précieux atout à l'étranger, où certains loueurs de véhicules privilégient, voire imposent, ce type de moyen de paiement. En effet, avec une carte à débit immédiat, la caution prise par le loueur n'est bloquée que pendant 8 à 10 jours, tandis qu'avec une carte à débit différé, cette somme d'argent est immobilisée pendant une plus longue durée, allant jusqu'à 45 jours.

Maîtrise de son budget et accessibilité : la carte à débit immédiat l'emporte

Si les cartes à débit immédiat sont aussi appréciées des Français, ce n'est pas un hasard : elles permettent une très bonne maîtrise de son budget. En effet, les dépenses réalisées sont rapidement débitées, ce qui permet de mieux suivre l'évolution du solde de son compte courant. Certaines banques proposent même un débit instantané, en temps réel, à l'image de néobanques telles que N26 ou Revolut, ou encore de plusieurs offres de banques en ligne, comme Ultim de Boursorama Banque ou Fosfo chez Fortuneo.

Lorsque l'on dispose de peu d'épargne de précaution, de revenus limités ou de rentrées d'argent irrégulières, il peut donc être préférable d'opter pour une carte à débit immédiat. Un professionnel de la monétique explique à ce sujet : "Il faut rester conscient d'une chose : un différé occasionne des dépenses supérieures, car il facilite l'achat impulsif".

Par ailleurs, le débit différé n'est pas accessible à tous les profils . Les offres low-cost ou entrée de gamme des établissements bancaires ne sont généralement proposées qu'avec une carte à débit immédiat, voire à autorisation systématique, afin de vérifier que le solde du compte est suffisant pour couvrir l'achat en question. Les revenus du client, son comportement bancaire, la situation de ses comptes… En fonction de l'analyse de tous ces éléments, un conseiller bancaire peut refuser d'octroyer une carte à débit différé à l'un de ses clients.