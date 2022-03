Avant/Après: l’ancien siège de RTL transformé en immeuble en bois lumineux

Le bâtiment des années 1970 doté de nombreux studios de radio non éclairés par la lumière du jour, a été démoli, étant inadapté à la création de bureaux.

On ne présente plus les anciens locaux de RTL , au 22 rue Bayard, dans le 8ème arrondissement parisien. Leur façade, connue notamment grâce à l’œuvre en aluminium créée par Victor Vasarely, a toutefois changé de visage. Impossible de la reconnaître lorsque l’on passe devant. Elle a laissé place à un bâtiment flambant neuf à ossature bois de 8200 mètres carrés que la couleur mordorée du laiton perforé modernise et qui ne passe pas inaperçu parmi les immeubles post-haussmanniens de la rue. Quant à la façade de Vasarely, elle a été démontée et donnée par RTL à la Fondation Vasarely d’Aix-en-Provence.

Il s’agit du premier immeuble modulable à ossature bois du quartier d’affaires, le bois ayant l’avantage d’avoir une empreinte carbone faible. Il provient d’épicéas issus de forêts européennes. Il « allie modernité, performance et sobriété et offre une réelle sensation de bien-être à ses occupants», résume Leslie Villatte, Directrice Investissements et Développement Business Immobilier Institutionnels France à La Française Real Estate Managers qui a fait l’acquisition de l’immeuble de bureaux pour le compte de CNP Assurances.

« Les studios des années 70 disposaient de parties aveugles, non éclairées par la lumière du jour. Ils n’étaient pas exploitables en bureaux. Nous les avons démolis et remplacés par un bâtiment traversé par la lumière, sur 7 niveaux », explique Stéphane Leport, directeur général délégué de Nexity Entreprises-Promotion, le promoteur qui a livré l’immeuble.

740 mètres carrés de jardins et terrasses

Et en effet, lorsque l’on rentre dans le bâtiment, la lumière inonde les bureaux, par le biais des nombreuses ouvertures de l’édifice, dégagées par des volets pliants motorisés ouvrants. La végétation participe de cette sensation de respiration. « Le bâtiment est réversible. On souhaitait laisser des espaces libres et des espaces végétalisés. Chaque étage sauf un ou deux est doté de sa terrasse, soit 740 mètres carrés de jardins et terrasses au global », souligne l’architecte Axel Schoenert. Le dernier étage dispose d’un rooftop avec plantes comestibles et vue panoramique sur la Tour Eiffel.

Cette impression d’espace est augmentée par la hauteur sous plafond maximisée: plus de 2m80 de hauteur en moyenne, soit 20 à 30 centimètres supplémentaires par rapport aux anciens locaux. La hauteur a ainsi été alignée sur l’immeuble post-haussmannien datant de 1910 d’à côté, qui a été rénové, tout comme l’immeuble de 1860 côté impasse d’Antin.