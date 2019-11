Aux Puces de Saint-Ouen, le mètre carré peut dépasser 10.000 euros

EN IMAGES - La flambée des prix de l'immobilier parisien touche aussi des quartiers populaires franciliens. La preuve avec ces logements haut de gamme à quelques centaines de mètres de la capitale.

Après Europacity, un autre projet immobilier suscite bien des critiques en région parisienne. Mais, contrairement au mégacomplexe de Gonesse (95), celui-ci verra bien le jour, à la place d'une ancienne usine en friche. Le «Village des Rosiers», programme de résidences haut de gamme porté par BNP Paribas, sortira de terre à Saint-Ouen (93) et plus exactement dans le célèbre quartier des Puces. D'ici le quatrième trimestre 2022, ce sont 500 logements répartis sur six bâtiments qui verront le jour. Tous seront privés «conformément au plan local d'urbanisme du secteur» précise le promoteur.

A défaut de logements sociaux, BNP Paribas va construire également 13.000 m² de commerces - notamment un hôtel quatre étoiles -, de bureaux et de restaurants. La commercialisation auprès du grand public débutera le 22 novembre. «Nous avons choisi le quartier des Puces de Saint-Ouen parce qu'il a une renommée internationale. Notre projet va apporter un élan de modernité tout en respectant l'âme des Puces et va profiter à un environnement global», explique au Figaro Olivier Bokobza, directeur du pôle résidentiel chez BNP Paribas Immobilier.

Ce programme haut de gamme a un coût pour les futurs acquéreurs d'un appartement. Le prix moyen des logements varie entre 7700 et 8500 euros le m². Certains sont même mis en vente au tarif moyen d'un appartement parisien, soit plus de 10.000 euros le m². C'est le cas d'un bien de 130 m² qui dispose d'une terrasse de 220 m². «Les immeubles vont être construits avec des matériaux nobles (pierre de taille notamment). Beaucoup disposent de larges balcons (1,5 m de profondeur a minima), de terrasses généreuses, de belles vues sur tout Paris (notamment le Sacré-Cœur) et de rooftops. Ces atouts se valorisent», souligne Olivier Bokobza.

«Au moins la moitié des potentiels acheteurs sont des Audoniens»

Ces tarifs ont de quoi faire sursauter les habitants du secteur plutôt habitués à des prix de l'immobilier oscillant entre 5000 et 6000 euros le m². Ainsi, au 77 rue des Rosiers, l'adresse à laquelle sera construit le futur «Village des Rosiers», un appartement se vend en moyenne un peu plus de 5700 euros le m², selon le site d'estimation immobilière Meilleursagents. Et pourtant, «au moins la moitié des potentiels acheteurs sont des Audoniens, affirme Olivier Bokobza. Seul le client a raison et nous avons une forte demande pour ces logements haut de gamme aux espaces extérieurs hors normes».

Il arrive toutefois que des biens, situés dans le même quartier, se vendent à des prix dépassant la barre des 7000 euros le m² voire avoisinant celle des 8000 euros. C'est le cas notamment d'un 5 pièces de 90 m² vendu il y a un an, 689.400 euros, soit 7660 euros le m², selon la base «DVF» de Bercy. Meilleursagents l'estime aujourd'hui à 713.600 euros, soit 7928 euros le m².

Sur le papier, ce projet a donc de quoi bouleverser le marché immobilier à Saint-Ouen. Située à quelques centaines de mètres seulement de Paris, la commune de quelque 50.000 habitants a le vent en poupe. À l'été 2020, les habitants verront arriver la nouvelle station de métro sur la ligne 14 qui la rapprochera encore plus du centre de Paris. Une dynamique qui a un effet sur les prix de l'immobilier. En vingt ans, ils ont grimpé de 225% (!), de 27% en dix ans et de 13% en cinq ans, selon Meilleursagents.