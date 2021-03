Aude : son locataire refuse de quitter les lieux, elle est contrainte de dormir dans un camping-car

La justice a condamné le locataire à rembourser les loyers impayés. (Pixabay / PhotoMIX-Company)

Solange aimerait récupérer sa maison de Coursan, dans l'Aude, mais son locataire refuse de quitter les lieux alors qu'il doit 31 000 euros d'impayés. La justice a indiqué au locataire qu'il pouvait rester dans son logement mais qu'il devait aussi rembourser sa dette. Ce qu'il tarde à faire. En attendant, Solange dort dans un camping-car.

Solange, qui est propriétaire d'une maison de quatre chambres à Coursan, dans l'Aude, vit un cauchemar. Actuellement sans domicile fixe, elle ne peut pas récupérer sa demeure dans laquelle se trouve depuis 2017 un squatteur, rapporte Midi Libre.

Une erreur de l'agence immobilière

En attendant, elle vit dans un camping-car installé devant le pavillon sauf quand il fait trop froid. Elle trouve alors refuge chez des amis. « Il vit chez moi pendant que je suis à la rue », peste la retraitée de 75 ans.

Comment en est-elle arrivée là ? La présence du locataire est la conséquence notamment d'une erreur commise par l'agence immobilière qui gérait son bien. Un premier bail a été signé en 2012 et un deuxième en 2015. Mais depuis 2018, Solange fait les frais de nombreux impayés. Elle tente alors de récupérer sa maison, en faisant appel à un huissier. En riposte, le locataire conteste la validité du deuxième bail et attaque sa propriétaire en justice.

31 000 euros d'impayés

La justice donne raison au locataire, mais il est condamné à rembourser les loyers impayés. Il est bien resté dans la maison de Solange, mais n'a jamais réglé ses dettes. Cela représente une somme de 31 000 euros, précise l'Audoise qui est prête à renoncer à cet argent pour récupérer son bien. Mais le locataire a décliné l'offre.

D'autres affaires semblables sont connues en Occitanie et ailleurs. Dans l'une d'entre, le député LREM Patrick Vignal a discuté avec le locataire et sa famille et a pu lui faire quitter les lieux. L'élu qui prône le dialogue souhaite que le nouveau métier de « médiateur de conflit » soit créé. Sa tâche serait de « régler des différends entre locataires et propriétaires, entre voisins, entre jeunes de quartiers différents... », assure le député à Midi Libre.