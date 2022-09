Au nord de Paris, ces logements neufs sont à vendre jusqu’à 17.000 euros/m²

Au pied des Buttes-Chaumont (19e), une résidence haut de gamme de 15 logements devrait voir le jour début 2024.

Même dans le 19e, l’un des quartiers les moins chers de Paris, les prix de l’immobilier peuvent grimper très haut. Au pied du parc des Buttes-Chaumont (voir la carte ci-dessous) , ce sont 15 logements qui devraient voir le jour début 2024, dans le microquartier de la Butte Bergeyre (où vivent 1200 habitants), bâti sur une colline dans les années 1920 et prisé aujourd’hui pour la proximité des commerces ou des lieux culturels (Zénith, théâtre Paris Villette, Cité de la musique...).

Dans cet immeuble de 6 niveaux qui doit remplacer une maison existante (voir ci-dessous) , les 2-pièces (à partir de 36 m²) sont à vendre au moins 598.000 euros, soit plus de 16.600 euros le m², selon la grille tarifaire disponible sur le site du promoteur immobilier, le Groupe Patrignani . Les 3-pièces (à partir de 63 m²) sont affichés à un prix minimum de 998.000 euros, soit 15.800 euros le m². Pour s’offrir un 4-pièces (à partir de 71 m²), vous devrez débourser au moins 1,257 million, soit 17.700 euros/m². Enfin, cerise sur le gâteau: un 5-pièces construit au sommet de l’immeuble avec une toiture-terrasse de 150 m², cherche propriétaire contre 2,6 millions d’euros. Contacté par Le Figaro , le promoteur, qui a obtenu un permis de construire en octobre 2020 (voir ci-dessous) pour ce projet vivement contesté par des riverains , n’a pas répondu à notre demande.

Ces prix ont de quoi de faire tourner la tête alors que le m² se négocie d’ordinaire à un peu plus de 10.000 euros, au 19 de la rue Georges Lardennois. Oui mais ces logements une fois livrés, seront flambant neufs et haut de gamme. Or, le prix moyen d’un logement neuf, près des Buttes-Chaumont, s’élève à 15.800 euros le m², selon le Centre d’analyses et de prévisions immobilières (Capem). Sans compter que le segment du neuf est actuellement en pénurie de biens .

Les nouveaux programmes sont tellement rares à Paris que dès qu’un immeuble sort de terre, les prix immobiliers s’envolent. « Ces appartements de qualité disposent, contrairement à l’ancien, d’espaces extérieurs généreux et leur consommation énergétique est bien meilleure que dans l’ancien , explique le Capem. Malgré les tarifs élevés, ces appartements partent vite ».

Autre atout: la proximité du parc des Buttes-Chaumont. Idéal pour les familles, surtout dans le contexte actuel. « La butte Bergeyre offre une magnifique vue sur Paris, un coucher de soleil sur Montmartre (voir ci-dessous) . Les résidents auront à disposition un joli jardin commun, clôturé et vallonné d’environ 700 m², en plein cœur de ville (voir notre diaporama en illustration principale)», ajoute le groupe Patrignani, créé en 1958 et spécialiste des immeubles patrimoniaux de prestige.