Assurance vie : le fonds euro-croissance nouvelle génération

L'euro-croissance revient sous une nouvelle forme grâce à la loi Pacte ( Crédits :123 RF)

Du fait de sa grande complexité pour les épargnants, le fonds euro-croissance n'a pas rencontré le succès escompté. Bruno Le Maire a intégré dans la loi Pacte des mesures pour le simplifier et le rendre plus attractif. Le décret d'application permettant de lancer le fonds euro-croissance nouvelle génération a été publié au Journal officiel le 26 décembre. Explications.

Qu'est-ce qu'un fonds en euro-croissance ?

Les contrats d'assurance vie permettent d'accéder à un large panel de supports d'investissement comme les fonds en euros et les unités de compte. L'épargne investie en fond en euros est garantie et disponible à tout moment, avec une performance qui a atteint 1,80% en moyenne en 2018. Les unités de compte sont plus risquées car l'épargne investie n'est pas garantie, mais elles offrent des perspectives de rendement plus intéressantes que le fonds en euros. Depuis 2014, certains contrats d'assurance vie proposent également un fonds en euro-croissance. Il s'agit d'un support hybride, à mi-chemin entre fonds en euros et unité de compte.

Avec l'euro-croissance, le capital n'est garanti qu'à l'issue d'une période de 8 ans minimum (il est possible de choisir une échéance plus lointaine, 10 ans par exemple). En cas de retrait avant cette échéance, l'épargne n'est pas garantie et l'épargnant peut subir une perte. En contrepartie, l'euro-croissance offre une espérance de rendement plus élevée qu'un fonds en euros classiques.

Autre spécificité du fonds euro-croissance, les rendements distribués peuvent varier selon trois paramètres : la date à laquelle l'épargnant a investi, le niveau des garanties retenues (par exemple capital garanti à 100% ou 98%) ou encore la durée pendant laquelle le capital ne sera pas garanti (par exemple 8 ans ou 10 ans).

Par exemple, la performance constatée au 25/09/2019 du fonds euro-croissance de l'AFER est de 18,8% pour un épargnant qui a investi le 22/07/2015 avec une échéance à 10 ans et de 51,3% si l'épargnant a choisi une échéance à 20 ans. Pour un épargnant qui a investi le 26/09/2018, la performance pour une échéance à 10 ans est de 9,7% et de 28,5% avec une échéance à 20 ans. À noter : les performances constatées avant l'échéance ne sont ni acquises, ni garanties (contrairement à celles d'un fonds en euros classique). La performance moyenne des fonds en euro-croissance du marché a atteint +3,4% en 2017 et -3,5% en 2018.

Les mesures de simplification

Du fait de sa grande complexité pour les épargnants, le fonds euro-croissance n'a pas rencontré un grand succès : fin 2018, l'euro-croissance ne pèse que 2,5 milliards d'euros sur les plus de 1 700 milliards d'euros d'encours en assurance vie.

Conscient de la complexité du produit pour les épargnants, Bruno Le Maire a intégré dans la loi Pacte des mesures pour le simplifier, le rendre plus compréhensible et attractif. Le décret d'application permettant de lancer ce fonds euro-croissance nouvelle formule a été publié au Journal officiel le 26 décembre 2019. Le texte entrera en vigueur le 1er janvier 2020. Un arrêté devrait être publié dans les prochains jours pour préciser le fonctionnement du nouvel euro-croissance.

Lors de la conférence annuelle de la FFA (Fédération française de l'assurance), Bruno Le Maire a donné un avant-goût des principales nouveautés. Ainsi, les épargnants pourraient choisir librement « le terme de la garantie » : cela devrait leur permettre d'adapter l'échéance à leur horizon de placement. Le capital serait donc garanti à l'échéance choisie par l'épargnant.

Le Ministre a également promis une « garantie de transparence » : l'euro-croissance nouvelle génération devrait permettre à l'épargnant de connaître à tout moment le rendement de son fonds (ce qui est particulièrement utile s'il souhaite effectuer un retrait avant l'échéance) et de comparer plus facilement sa performance à celle des fonds euro-croissance des autres assureurs du marché.