Assurance-vie : la bonne dynamique se confirme après une année 2020 marquée par la crise

La collecte nette de l'assurance-vie a atteint 1,6 milliard d'euros au mois de février (illustration). (Pixabay / Geralt)

L'assurance-vie a toujours les faveurs des Français. Ces derniers ont versé 1,6 milliard d'euros net en février sur ce placement après une année 2020 difficile. La reprise des souscriptions commencée en décembre dernier se confirme et devrait se prolonger selon les assureurs.

La « collecte nette » de l'assurance-vie a atteint 1,6 milliard d'euros au mois de février dernier selon les chiffres publiés par la Fédération française de l'assurance et relayé par Les Echos. Ce même mois, et pour la troisième fois consécutive, les sommes versées sur ce placement « ont excédé les prestations versées par les assureurs au titre de ces contrats », explique le quotidien. La collecte de février est plus faible que celle du mois de janvier qui avait atteint 2 milliards d'euros. Mais elle dépasse celle du mois de février 2020 (1,3 milliard), juste avant le premier confinement.

Les cotisations du mois de février ont atteint 12,1 milliards d'euros contre 10,5 milliards d'euros pour les prestations. Les sommes placées sur des unités de compte, n'apportant aucune garantie en capital, ont atteint 38 % des cotisations totales.

La tendance devrait se poursuivre

Cela fait déjà plusieurs mois que l'assurance-vie, placement que les Français affectionnent pour sa sécurité et ses avantages fiscaux, connaît un regain après une année perturbé par la crise du Covid. Les professionnels estiment que cette tendance positive devrait se confirmer dans les prochains mois.

L'année 2020 a été marquée par une baisse de la collecte nette s'établissant à - 6,5 milliards d'euros contre 22 milliards une année auparavant. Les Français ont préféré conserver leurs économies sur leur compte courant ou sur un livret bancaire. C'est à partir de décembre de 2020 que la collecte a durablement repris, précise Les Echos.