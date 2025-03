Assurance-vie: attention aux primes manifestement exagérées

Quand un cadeau à un petit-enfant doit-il être déclaré?

Les cadeaux offerts à vos petits-enfants (chèque, voyage, bien matériel…), sont considérés comme de simples présents d’usage quand ils restent proportionnés à votre patrimoine et à vos revenus. Ainsi, quand vous souhaitez offrir de l’argent pour Noël, un mariage ou la réussite à un examen, l’administration fiscale considère cela comme un «présent d’usage» non soumis à l’impôt (article 852 du Code civil).

En revanche, quand les montants sont trop conséquents, il s’agit d’une donation. Vous pouvez transmettre jusqu’à 31.865 euros à un petit-enfant sans droits de donation, à condition d’avoir moins de 80 ans et que le bénéficiaire soit majeur. Cette exonération est renouvelable tous les 15 ans et doit être déclarée à l’administration fiscale dans le mois suivant le don. Tout est une question de mesure et d’équilibre. Mieux vaut donc anticiper et veiller à une certaine équité entre vos héritiers, pour éviter tensions et contestations au sein de la famille.