Assurance : les catastrophes naturelles en Europe devraient provoquer une hausse des prix

Les inondations en Allemagne vont coûter entre 5 et 6 milliards d'euros aux assureurs (illustration). (Pixabay / Hermann)

Inondations, incendies, sécheresse : les catastrophes naturelles qui ont frappé et frappent encore lourdement l'Europe cette année devraient avoir des conséquences sur les tarifs des assurances.

La multiplication des catastrophes naturelles en Europe devrait entraîner une hausse des tarifs des assurances. Les inondations qui ont ravagé l'Allemagne courant juillet vont notamment coûter entre 6 ou 7 milliards de dollars aux professionnels du secteur (entre 5 et 6 milliards d'euros), selon les estimations.

Mais elles ne représentent qu'environ la moitié des pertes des assureurs européens en 2021. Au mardi 10 août, ces dernières s'élevaient à 15 milliards de dollars (12,8 milliards d'euros), selon Catastrophe Insight, une filiale du courtier AON. Un record depuis 2013.

Une tendance à la hausse

Seules les années 1990 et 1999 ont jusqu'ici donné lieu à un déficit dépassant les 20 milliards de dollars. Cette année, outre les inondations, le continent européen a été frappé par d'importants incendies, à commencer par les feux mortels qui ravagent actuellement la Grèce, et par des périodes de forte sécheresse.

Le tableau pourrait encore s'assombrir. Des ouragans sont en effet susceptibles de se former jusqu'en octobre et les tempêtes les plus destructrices frappent quant à elle plutôt en hiver, comme ce fut le cas pour Lothar et Martin en 1999 et Daria en 1990. L'ampleur des dégâts enregistrés au final déterminera l'importance de la future hausse des prix des assurances.

En dehors de ces phénomènes ponctuels, la tendance est de toute façon à la hausse ces dernières années, explique Andreas Weigel, responsable des risques climatiques de Swiss Re.