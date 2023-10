Assurance auto : pourquoi assurer sa voiture électrique va coûter de plus en plus cher

(Crédits photo: © tong2530 - stock.adobe.com)

Jusqu'à présent, assurer une voiture électrique coûtait moins cher qu'assurer un véhicule thermique… mais pour combien de temps ? La balance pourrait se renverser dès 2024 pour plusieurs raisons.

563 euros par an : telle est la cotisation moyenne payée par les propriétaires de véhicules électriques pour leur assurance auto en 2023. Par rapport à l'assurance d'une voiture thermique, cela représente une économie de plus de 80 euros à l'année. Bien que ce chiffre reste loin de compenser le prix d'achat plus élevé d'une voiture électrique en comparaison avec une essence ou un diesel, cette petite économie est toujours la bienvenue… mais elle risque de disparaître dès 2024 ! Pourquoi les tarifs des contrats d'assurance des voitures électriques vont-ils grimper ?

Assurer un véhicule électrique, combien ça coûte ?

Si l'achat d'un véhicule électrique revient plus cher que celui d'un véhicule thermique, ce n'est pas un hasard : sur certains modèles, la batterie peut "représenter jusqu'à 50 % du prix du véhicule" selon Assurland.com. L'accès à une voiture électrique pour seulement 100 euros par mois, promesse faite par Emmanuel Macron, reste donc, pour le moment, très difficilement atteignable. L'électrique rencontre néanmoins un succès grandissant, avec plus de 158 000 véhicules vendus au cours de la dernière année.

Mis à part l'argument écologique, les conducteurs qui roulent à l'électricité font un calcul à long terme, en espérant économiser sur la recharge de leur véhicule, mais aussi sur leur assurance auto. En effet, assurer une voiture électrique à l'année revient actuellement à 563 euros en moyenne, avec une proportion de formules tous risques très élevée, de 93 % selon le comparateur Assurland.com. En comparaison, la cotisation moyenne pour assurer une voiture essence ou diesel est de 645 euros, soit 82 euros de plus à l'année… mais jusqu'à quand ?

Des assureurs inquiets face au prix des batteries électriques et des réparations

Le parc des véhicules électriques est jeune, et les assureurs ont donc peu de recul sur le coût des sinistres et des réparations sur ce type de véhicule. Certains experts s'en inquiètent, notamment en raison du coût élevé des batteries, composées de matériaux rares tels que le nickel, le lithium et le cobalt. Les réparations à réaliser en cas de dommage ou d'accident peuvent ainsi s'avérer particulièrement coûteuses.

Au sujet des batteries, Assurland.com explique ceci :"En cas de problème, la remplacer n'est donc généralement pas assez rentable par rapport à la valeur résiduelle de l'auto". Résultat : les conducteurs qui veulent assurer cet élément, pourtant essentiel dans une voiture fonctionnant à l'électricité, vont devoir s'acquitter de primes particulièrement onéreuses. De manière générale, le prix d'achat élevé des voitures électriques peut faire grimper la facture. Par exemple, assurer une Tesla en formule tous risques revient à plus de 1 100 euros par an selon les estimations réalisées par le site d'information financière MoneyVox .

Clap de fin pour un avantage fiscal propre à l'assurance des voitures électriques

Si les cotisations d'assurance auto des voitures électriques sont, pour le moment, moins chères que celles des véhicules thermiques, c'est notamment parce qu'un avantage fiscal leur est appliqué. En effet, les primes d'assurance des véhicules roulant à l'électricité sont exonérées de TSCA, la Taxe Spéciale sur les Conventions d'Assurance, contrairement à l'assurance auto d'une voiture diesel ou essence.

Malheureusement pour les conducteurs qui roulent à l'électricité, cette exonération de taxe va disparaître dès 2024. La TSCA va ainsi s'appliquer aussi bien aux véhicules qui roulent avec une énergie fossile qu'à ceux roulant à l'électricité. Cet avantage fiscal représentait pourtant une économie de 33 % sur la garantie responsabilité civile, et de 18 % sur les garanties dommages. Au total, l'exonération de TSCA permettait ainsi une économie de 15 % en tous risques, et sa suppression va donc entraîner une hausse du coût de l'assurance auto pour les conducteurs concernés.