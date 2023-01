Assurance auto, habitation et santé : les augmentations à craindre en 2023

(Crédits photo: © 9dreamstudio - stock.adobe.com)

En période d'inflation, tout augmente, et les cotisations d'assurance ne font pas exception. À quoi faut-il s'attendre en 2023 pour les contrats auto, habitation et santé ? Les projections.

Inflation, catastrophes naturelles… sous diverses influences, les tarifs des contrats d'assurance auto, d'assurance habitation et les mutuelles santé vont augmenter en 2023. Toutefois, ces augmentations vont être différentes en fonction de chaque profil d'assuré, et certains vont subir de plus fortes hausses que d'autres. Combien vos différents contrats d'assurance vont-ils vous coûter en 2023 ? Les estimations.

Une augmentation pouvant aller jusqu'à 5 % pour l'assurance auto

Selon les chiffres communiqués par le cabinet Facts & Figures (F&F), les cotisations d'assurance auto devraient augmenter entre 3 et 5 %. Des estimations légèrement revues à la baisse par le comparateur Assurland, qui mise sur une hausse de 2,5 à 3 %, soit une augmentation moyenne de 30 euros par an. De manière générale, le prix des pièces détachées (+10 % en un an) et de la main-d'œuvre (+3,5 %) expliquent largement la décision des compagnies d'assurance. Cependant, ces hausses devraient rester inférieures à l'inflation qui, pour rappel, était de 6,2 % sur un an en novembre 2022

En revanche, tous les conducteurs ne sont pas logés à la même enseigne. En effet, les hausses les plus fortes vont être répercutées sur les propriétaires de SUV, dont les équipements sont les plus coûteux à réparer. Pour comparaison, le prix des pare-chocs a augmenté de 10,5 % pour les SUV en 2022, contre 5,2 % pour les berlines. Autre différence saisissante : le lieu d'habitation influence grandement le tarif applicable. En moyenne, il faut compter 491 euros pour s'assurer en Bretagne… contre 745 euros en Île-de-France ! En cause ? Un nombre de sinistres nettement supérieur.

Au moins 3 % d'augmentation pour l'assurance habitation

En matière d'assurance habitation aussi, les prix vont augmenter. Cette fois-ci, c'est essentiellement le dérèglement climatique qui pèse sur la facture des assureurs. Avec la multiplication des catastrophes naturelles, plus fréquentes et plus intenses, les compagnies doivent débourser sans cesse plus d'argent pour dédommager leurs assurés. Par ailleurs, le coût de la main d'œuvre, en hausse de 3 %, alourdit aussi le budget à allouer à la réparation d'un bien immobilier.

En 2023, les primes d'assurance habitation devraient ainsi augmenter de 3 à 5 % selon Facts & Figures, et entre 3 et 3,5 % selon Assurland. Selon une étude menée par Meilleurtaux, la cotisation moyenne est actuellement de 181 euros pour un appartement, et 290 euros pour une maison, soit une hausse en 2023 d'au moins 5,41 euros pour un appartement, et 8,70 euros pour une maison. Par ailleurs, comme en matière d'assurance auto, des différences notables existent entre les différentes régions de France.

De 3 à 5 % d'augmentation pour les mutuelles santé

Dans le budget d'un ménage, l'assurance santé est un poste de dépense important, et cela n'est pas prêt de s'arranger. Selon le cabinet Facts & Figures, l'augmentation entre 2022 et 2023 devrait se situer entre 3 et 5 %, alors même qu'elle avait déjà été de 6,55 % entre 2021 et 2022 selon Meilleurtaux.

Les raisons de ces hausses à répétition des prix des contrats d'assurance santé sont essentiellement liées à l'augmentation des dépenses de santé, dont la hausse a atteint 7,9 % depuis 2021. Par ailleurs, la réforme du 100 % Santé dans les domaines de l'audiologie, de l'optique et du dentaire a engendré un surcoût de 2,5 milliards d'euros pour les organismes de complémentaires santé, qui l'ont répercuté sur leurs clients.