Assurance auto : êtes-vous couvert par votre contrat en cas de panne de carburant ?

Dans plusieurs régions, de nombreuses stations-service sont à cours de carburant. Face à un risque accru de tomber en panne, les conducteurs peuvent-ils faire appel à leur assureur le cas échéant ?

Mercredi 19 octobre 2022, plus de 20 % des stations-service n'étaient plus approvisionnés en carburant. Dans certaines régions, la situation est même pire. C'est le cas de l'Auvergne-Rhône-Alpes (29,4 %), l'Ile-de-France (30,5 %) et de la Bourgogne-Franche-Comté (33,1 %). La crainte de ne pas réussir à s'approvisionner à temps est donc réelle, et avec elle apparaît le risque de tomber en panne au bord de la route. Un tel cas de figure permet-il de faire jouer les garanties de son contrat d'assurance auto ? Les éléments de réponse.

Les contrats d'assurance auto couvrent-ils la panne d'essence ?

Avec la grève des salariés de deux géants du secteur des hydrocarbures, TotalEnergies et Esso-ExxonMobil, les Français ont de plus en plus de mal à trouver de quoi remplir le réservoir de leur voiture. Résultat ? Les pannes d'essence se multiplient dans l'hexagone, en particulier dans les régions où l'approvisionnement est le plus difficile. Le comparateur Assurland.com s'est donc intéressé à une question d'actualité : les conducteurs peuvent-ils invoquer leur contrat d'assurance auto pour prendre en charge ce problème ?

Pour répondre à cette question, chaque conducteur concerné doit se reporter au volet d'assistance de son contrat. Y figurent les conditions liées au dépannage du véhicule assuré, celles-ci variant non seulement d'un assureur à l'autre, mais aussi d'un contrat à un autre. Problème sur le moteur du véhicule, accident de la circulation… plusieurs cas de figure peuvent être pris en charge, et parfois même la panne de carburant, mais à condition que cette mention figure expressément dans le contrat.

Quels frais peuvent être pris en charge par la compagnie d'assurance ?

Tomber en panne d'essence pose le problème du rapatriement du véhicule vers une station essence, ainsi que du conducteur et de ses passagers. Un élément qui peut engendrer des frais conséquents en fonction du lieu de la panne et de la distance avec la station-service approvisionnée la plus proche. Avoir une assurance auto qui garantit la panne d'essence permet donc d'éviter d'avoir à payer les frais de dépannage.

Pour faire jouer la couverture de son contrat d'assurance auto, il est nécessaire d'appeler le numéro d'assistance figurant sur la carte verte du véhicule. Mais attention : le dépannage ne sera pris en charge qu'en fonction de la distance à laquelle vous vous trouvez de votre domicile, souvent à plus de 25 ou 50 kilomètres, à moins d'avoir souscrit à la garantie "panne 0 kilomètre" dont le coût est d'environ 25 à 50 euros par an.

Quid des conducteurs non-couverts par leur assurance en cas de panne de carburant ?

De nombreux assureurs ne prennent pas en charge la panne d'essence, car ils l'attribuent à un manque d'attention du conducteur, au même titre qu'une erreur de carburant (par exemple mettre du gasoil dans une voiture qui roule au SP95). "Le coût du déplacement de la dépanneuse et des réparations éventuelles reviennent alors entièrement à la charge du conducteur", explique Assurland.com dans un communiqué.

En cas de panne de carburant, il convient d'appeler un dépanneur à proximité afin qu'il vienne remorquer le véhicule jusqu'à la station-service la plus proche. Assurland.com précise qu'un "remorquage coûte à minima une centaine d'euros, et les prix peuvent aller du simple au double selon la distance à parcourir jusqu'au garage ou la station essence". De nuit ou pendant des jours fériés, le coût est encore plus important.

Il ne faut pas oublier le cas particulier des autoroutes, où seules certaines dépanneuses sont autorisées à intervenir, et où le coût d'intervention est fixé par arrêté du ministre de l'Economie. Celui-ci va de 138,01 euros (de jour et en semaine) à 207,02 euros (à partir de 18 heures, le week-end ou un jour férié). En supplément, le conducteur peut être amené à régler une amende allant de 35 à 135 euros.