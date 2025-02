Arnaque immobilière : sur TikTok, les escrocs demandaient aux victimes de payer 80 euros pour une visite

Les malfaiteurs poussent leurs victimes à payer 80 euros pour organiser une visite immobilière. (Illustration) (Rupixen / Pixabay)

Les arnaques immobilières prennent de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Depuis peu, de faux comptes TikTok utilisent le logo d’agences reconnues et diffusent de fausses annonces de location très attractives. Leur objectif ? Piéger des particuliers et leur soutirer de l’argent en leur faisant régler à l'avance le prix d'une visite qui n’aura jamais lieu, rapporte La Dépêche du Midi .

Le réseau immobilier Immo de France, membre du groupe Procivis et implanté sur tout le territoire, est l’une des victimes de cette escroquerie. « Nous avons repéré à ce jour une dizaine de faux comptes qui ont piraté notre logo » , a expliqué la porte-parole d'Immo France. Cette dernière a ensuite détaillé auprès de nos confrères le mode opératoire des escrocs : « Ils affichent des liens avec des offres de locations alléchantes à des prix bien inférieurs au marché. Lorsque le particulier clique sur le lien de l’annonce, la discussion bascule sur WhatsApp et l’escroc demande de payer 80 euros pour effectuer la visite. » Évidemment, aucune visite n'est organisée et l'argent ne sera jamais rétribué.

Quelques réflexes à adopter

Selon le quotidien, quelques réflexes peuvent être adoptés pour éviter de tomber dans le piège de ces pratiques malveillantes. Tout d'abord, il faut se méfier des annonces qui sont trop belles pour être vraies. Ensuite, rappelons qu'aucune agence immobilière sérieuse ne réclamera jamais d’argent pour une simple visite. Un loyer anormalement bas, une demande de paiement anticipé ou une communication exclusivement via messagerie instantanée doivent immédiatement éveiller les soupçons.

Cette vigilance est d'autant plus importante ici qu'outre les visites payantes, les escrocs tentent de récupérer les données personnelles de leurs victimes via les documents fournis dans le cadre du dossier, comme des fiches de paie et des copies de pièces d'identité. Ce qui peut conduire à des usurpations d'identité. Immo de France a d'ores et déjà signalé ces faux comptes à TikTok, demandant leur suppression immédiate. « Plusieurs cas nous ont déjà été signalés à Toulon, beaucoup en Île-de-France et à Saint-Étienne, mais nous ne sommes pas encore en mesure de déterminer l’ampleur de l’arnaque » , a conclu la porte-parole du réseau immobilier.