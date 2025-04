Argent : 6 recommandations pour une gestion saine de ses finances en couple

Argent et couple ne font pas forcément bon ménage. Nos conseils. (Crédits photo: © Dexon Dee - stock.adobe.com)

Vous êtes en couple et vous voulez aborder la question sensible de l'argent ? Plusieurs conseils peuvent être appliqués pour construire des bases financières saines avec sa moitié.

La question de la répartition des dépenses dans un couple est un sujet sensible, en particulier lorsqu'il existe des disparités en matière de revenus et/ou de patrimoine financier. Un rapport à l'argent différent peut également engendrer des tensions au sein d'une relation amoureuse. Pour autant, la question financière ne doit pas être laissée de côté. Au contraire, elle doit être abordée au plus tôt afin d'éviter les non-dits, les incompréhensions et les conflits. Les 6 conseils à suivre.

1. Abordez la question de l'argent au plus tôt

Pour Héloïse Bolle, fondatrice d'Oseille&compagnie et autrice du livre Les bons comptes font les bons amants, une chose est sûre : "C'est beaucoup plus facile d'amener le sujet dès le début d'une relation que d'essayer de le débloquer 20 ans après". Le thème de l'argent ne doit donc pas constituer un tabou entre les partenaires.

"C'est un sujet trop sérieux pour être pris avec désinvolture ou avec une certaine pudeur excessive" confirme Héloïse Bolle. Il est par ailleurs capital de ne pas déléguer la totalité de la gestion de ses finances à son conjoint sans y jeter un œil afin de ne pas être pris au dépourvu en cas de séparation ou de décès.

2. Préoccupez-vous de votre sécurité financière et celle de votre partenaire

Votre moitié ne semble pas se préoccuper de votre situation financière ? Cette question est pourtant essentielle au sein d'un couple, où l'on "doit se soucier du bien-être de l'autre", rappelle Héloïse Bolle. Un désintérêt de son partenaire pour sa stabilité financière n'est donc pas à prendre à la légère. Au sein d'un couple, chacun doit pouvoir équilibrer son budget. "Voilà pourquoi il est crucial d'en parler et de prévoir".

3. Définissez un budget et la répartition de vos dépenses

Etablir un budget lorsque l'on est en couple est un réflexe à adopter pour éviter de rencontrer des difficultés financières ou de créer des tensions au sein du ménage. Courses alimentaires, loyer, factures d'énergie, vacances… établir un budget est l'occasion d'aborder la question de l'argent et de définir la répartition des dépenses au sein du couple.

Ouverture d'un compte joint, mise en commun d'une partie des revenus, contribution de chacun aux dépenses du foyer… il existe de nombreuses solutions pour parvenir à trouver un compromis avec sa moitié en matière de gestion budgétaire.

4. Tenez compte de la répartition des tâches domestiques

L'un de vous a choisi de prendre un congé parental pour pouvoir s'occuper de vos enfants ? Vous êtes passé à 80 % pour pouvoir les garder le mercredi ou pour les récupérer plus tôt après l'école ? Toutes ces décisions impliquent une perte de salaire. Pour autant, elles profitent aux deux parents, et doivent donc être prises en compte par chacun des partenaires dans la répartition des dépenses au sein du couple.

5. N'oubliez pas l'impôt sur le revenu

Vous et votre conjoint avez un niveau de revenu très différent ? Les partenaires mariés ou pacsés qui établissent une déclaration de revenus commune peuvent choisir d'individualiser leur taux de prélèvement à la source afin de ne pas défavoriser la personne qui perçoit le salaire le plus faible.

Bon à savoir : à compter du mois de septembre 2025, les couples vont être automatiquement soumis à un taux de prélèvement individualisé au titre de l' impôt sur le revenu .

6. Pensez à votre épargne et à celle de votre conjoint

Au-delà de la répartition des dépenses quotidiennes ou occasionnelles d'un couple, se pose également la problématique de l'épargne. Les décisions prises doivent pouvoir permettre à chacun d'épargner progressivement afin de se constituer une épargne de précaution, puis de réaliser des investissements, communs ou non. "Le plus important, c'est que chacun puisse avoir et faire grossir ses propres poches d'épargne. Donc pour ça, il faut pouvoir mettre chacun de l'argent de côté" résume Héloïse Bolle.