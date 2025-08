Shopping en aéroport : le duty free tient-il ses promesses ?

(Crédits: Adobe Stock)

Il fut un temps où l'aéroport n'était qu'un simple lieu de transit se résumant à une salle d'attente, un poste de douane, un hall d'embarquement et quelques pistes bitumées en extérieur ! En quelques décennies, la folie des voyages internationaux les ont métamorphosé en lieux de vie, où faire son shoping au sein des boutiques duty free est devenu un rituel. S'offrir un bijou, un sac, un parfum ou une bonne bouteille est une manière de prolonger le plaisir du départ, de consommer autant que de rêver... Mais quid de la promesse de réaliser de bonnes affaires grâce à la détaxe ? Est-elle vraiment tenue ? Quelques éléments de réponse.

Duty free, qu'est-ce que c'est ?

Littéralement, le terme "duty free" signifie "libre de taxes". Concrètement, cela signifie que les produits vendus dans ces boutiques sont exonérés de TVA, de certaines taxes locales ou encore de droits d'importation. Ainsi, les économies réalisées varient selon le type de produit, le pays de départ et la destination. Les articles soumis à des taxes élevées en boutique classique seront les plus avantageux à acheter en duty free. Un parfum de luxe acheté en France, aux Émirats ou à Singapour sera par exemple minoré de 15 à 25 %. Un Whisky ou un Cognac acheté dans un duty free situé au Royaume-Uni, en France ou au Japon coutera de 20 à 30 % moins cher. La cartouche de cigarettes, quant à elle peut générer jusqu' à 50% d'économies en Espagne ou à Dubaï. Cette détaxe n'est accordée qu'aux voyageurs munis d'une carte d'embarquement attestant qu'il se rendent hors de l'Union européenne (ou bien vers certains territoires spécifiques comme les îles Canaries ou Andorre).

Du glamour et des tentations, mais quid des économies réelles ?

Avec leurs ambiances festives et cosmopolites, les duty free donnent envie d'acheter. L'approche marketing est bien rodée : vitrines attrayantes, mises en scène évoquant l'évasion et le luxe. Côté pratique, certaines compagnie proposent des pré-commandes en ligne et livrent directement dans l'avion. Les marques jouent sur l'envie qu'ont les voyageurs de se faire plaisir, d'offrir, d'accéder à certains produits de luxe à moindre coût... Pourtant, si les articles fortement taxés comme l'alcool, le tabac ou les parfums peuvent être jusqu'à 30 % moins chers qu'en boutiques classiques, les économies ne sont pas systématiques. Dans les pays les moins taxés ou pas taxés du tout (à l'instar, par exemple, des Émirats arabes unis qui n'appliquent pas de TVA sur certains produits et aucun droit d'importation) mieux vaut connaitre les prix du marché. En effet, certaines boutiques peuvent être tentées d'augmenter leurs marges, rendant des produits comme l'électronique ou les souvenirs plus chers qu'en dehors des zones duty free. Par ailleurs, les quantités autorisées à l'importation sont limitées. A l'arrivée en France, par exemple, seuls un litre d'alcool fort, deux cartouches de cigarettes ou des souvenirs d'une valeur maximale de 430 € sont autorisés. Un contrôle douanier peut exposer les contrevenants à une confiscation et une amende qui rendront le plan nettement moins bon...