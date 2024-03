Apprendre à gérer son budget

Dans ce replay du webinaire diffusé le 18 mars à 19h, on se demande si l'éducation financière, ça ne commence pas tout simpelement par la bonne gestion des finances personnelles. Comment mettre en place les bons outils pour une gestion sereine et surtout durable ? Au cours de ce webinaire, on donne les clés pour apprendre à bien gérer un budget.

Intervenant : Maeva, fondatrice de la plateforme MonBudgetBento.

Cette année, la « Global Money Week », semaine de l'éducation financière en France, a lieu du 18 au 22 mars 2024. Le thème de cette 12ème édition est « Protect your money, secure your future », « Protège ton argent, assure ton avenir ! ».

A cette occasion, Boursorama organise toute la semaine des webinaires à suivre en direct sur son portail d'information économique et financière boursorama.com.