Alpes-Maritimes : une agente immobilière ruinée après avoir été escroquée de 500 000 euros

Une agente immobilière basée à Menton (Alpes-Maritimes) a été victime d’une escroquerie qui lui a fait perdre une importante somme d'argent ainsi que l'agence qu'elle gérait. Le prévenu, un homme de 49 ans, a été jugé fin avril 2023 malgré son absence au tribunal.

Un homme de 49 ans a été jugé fin avril 2023 pour escroquerie et prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales. Il est soupçonné d’avoir escroqué une femme de 60 ans, ancienne gérante d’une agence immobilière de Menton (Alpes-Maritimes). Une société aujourd’hui en liquidation, avec un passif de 1,2 million, rapporte Nice-Matin .

Plusieurs prêts d'argent

Selon la victime, le quadragénaire, absent au procès, lui aurait volé 500 000 euros. Elle se retrouve également passible de poursuites pour abus de biens sociaux dans cette affaire. Tout a commencé par un échange de services. L’homme serait initialement venu voir la sexagénaire pour demander un délai concernant un arriéré de loyer, lui proposant un service en échange.

Entre les deux, un intermédiaire : l’avocat marseillais du quadragénaire, qui aurait régulièrement appelé la victime pour la mettre en confiance. Les deux hommes ont réussi à convaincre l’agente immobilière de prêter de l'argent à son client à plusieurs reprises. « J'ai mis le doigt dans un engrenage » , résume la victime.

L'identité de l'avocat usurpée

Pour expliquer les nombreuses sommes prêtées au quadragénaire, la victime a expliqué à l'audience qu'elle ne souhaitait tout simplement pas qu'il aille en prison. À chaque demande de prêt, l'avocat l'appelait et la rassurait. L'agente immobilière a cependant fini par comprendre que l'homme ne la rembourserait jamais.

Elle a donc décidé de se présenter chez l'intermédiaire. Face à elle, le fameux avocat marseillais a découvert toute l'histoire et a rapidement compris que son identité avait été usurpée pour mieux escroquer la sexagénaire. L'homme de droit a déposé plainte pour ces faits.

Le quadragénaire, déjà connu de la justice pour escroquerie et association de malfaiteurs, a été placé en garde à vue et a nié les faits, évoquant simplement des dons et une relation amoureuse avec l'agente. Il a fini par reconnaître une seule escroquerie de 200 000 euros, argent qu'il a dépensé au casino. Le tribunal rendra sa décision le 17 mai prochain.