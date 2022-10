Airbnb: le gouvernement veut interdire la location des passoires thermiques

Actuellement, les passoires thermiques ne sont pas interdites à la location sur les plateformes de type Airbnb. La loi va changer.

C’était un trou dans la raquette de la loi Climat et résilience. Les passoires thermiques (logements les plus énergivores) sont actuellement interdites à la location. Et ce, dès le 1er janvier 2023. Mais toutes ne sont pas concernées. C’est le cas notamment des locations courte durée. Si vous possédez une passoire thermique, vous pouvez, actuellement, la louer sur une plateforme de type Airbnb . « Ces logements sont loués de manière ponctuelle et ne mettent pas leurs locataires en situation de précarité énergétique », avait répondu l’ancienne ministre chargée du Logement Emmanuelle Wargon à un député , en avril 2022.

Ce ne sera bientôt plus le cas. Son successeur, Olivier Klein, veut changer la loi dès 2023. « Il est hors de question qu’on se réfugie derrière l’interdiction de remettre en location, en transformant son logement en meublé touristique », a affirmé le ministre chargé du Logement sur BFM (voir ci-dessous) qui annonce que « ce seront les mêmes règles » pour les locations longue et courte durées. « On ne peut pas sortir des appartements dont on a besoin pour loger nos concitoyens, de la location classique en meublé touristique. On se donnera les moyens de mettre tous les garde-fous nécessaires », clarifie Olivier Klein. Si la loi est modifiée, plus aucun propriétaire ne pourra louer sa passoire thermique.

Aide financière d’Airbnb

Cette mise au point du ministre risque de rassurer les professionnels de l’immobilier qui redoutait une raréfaction des logements loués sur la longue durée. Pour rappel, dès le 1er janvier 2023, les pires passoires thermiques (classées G et qui consomment plus de 450 kWh par m² d’énergie finale par an) seront interdites à la location. Cette mesure sera élargie au reste des «G» en 2025, puis aux «F» en 2028 et aux «E» en 2034.

Pour inciter ses hôtes à rénover leurs logements, Airbnb a lancé en octobre, une aide financière . Chaque propriétaire peut espérer toucher, quel que soit le montant des travaux, entre 1000 et 2000 euros par logement, sans limite de types de travaux (isolation, pompe à chaleur, panneaux solaires...). L’aide vient s’ajouter à Ma Prime Rénov’ et aux primes versées par un spécialiste de la rénovation énergétique.