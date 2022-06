Airbnb : À Paris, les logements sont disponibles en moyenne 18 nuitées par mois

Les logements parisiens sur la plateforme de location Airbnb sont disponibles en moyenne 18 nuitées par mois, selon une analyse statistique menée par le spécialiste du traitement de données Airdna. Un chiffre bien supérieur aux autorisations édictées par la mairie. En un an, les prix ont également augmenté de 35 %.

Paris est une ville importante pour la plateforme Airbnb. Les logements disponibles y sont très prisés. Ainsi, entre mai 2021 et mai 2022, plus de 400 800 nuitées ont été mises à disposition dans la capitale via la plateforme, pour une moyenne de 22 733 logements actifs chaque mois, selon une analyse menée par le spécialiste Airdna, rapporte BFMTV.

Des logements disponibles sur de longues durées

En moyenne, cela correspond donc à 18 nuitées par mois pour chaque logement actif (c'est-à-dire réservé au moins une fois par mois). Il ne s'agit là que de nuitées disponibles, ces chiffres n'indiquent en rien si le logement a réellement été réservé ou non. Selon Airdna, 55 % des logements actifs sont disponibles entre 1 et 90 jours durant l'année.

22 % peuvent être loués entre 91 et 180 jours dans l'année, 12 % sont disponibles entre 181 et 210 jours, et enfin 11 % sont disponibles entre 271 et 365 jours. Cela signifie que près de 23 % des annonces concernent des logements disponibles plus de la moitié de l'année, pointe BFMTV .

Airbnb conteste les chiffres

Dans le détail, le pic de nuitées disponibles était en mai 2022 (453 890 nuitées disponibles pour 337 466 réservées) et le mois le plus creux était février 2021 (trois fois moins de nuitées réservées). Pour Airbnb, ces chiffres ne sont pas fiables. Airdna dispose cependant d'un algorithme distinguant bien les différents statuts des logements (disponible, bloqué, réservé) et ses méthodes de calcul ont déjà été plébiscitées par le passé.

En 2021, chaque logement parisien avait été réservé en moyenne 67 nuits sur l'année, a confié Airdna à BFMTV . En 2019, la moyenne était de 86 nuitées. Si ce chiffre est en baisse (le Covid-19 est ici en cause), les prix ont eux grimpé en flèche. Une nuit dans un logement entier coûtait 230 € sur Airbnb en mai 2022, et seulement 170 € un an plus tôt, soit une hausse de 35 %.