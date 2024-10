Aides au logement : combien la CAF verse-t-elle en moyenne à ses allocataires ?

(Crédits photo: © CURIOS - stock.adobe.com)

L'APL, l'ALF et l'ALS sont les trois grandes aides au logement distribuées par les Caisses d'allocations familiales. Quel montant représentent-elles en moyenne pour les 5,8 millions de bénéficiaires ?

Vous touchez l'une des aides au logement de la CAF , et vous vous demandez si la somme d'argent que vous percevez est dans la moyenne ? Dans son dernier rapport "du compte du logement en 2023", le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires livre des éléments de réponse, aide au logement par aide au logement. Y sont détaillées les sommes moyennes perçues par les allocataires de l'Aide personnalisée au logement (APL), de l'Allocation de logement familial (ALF) et de l'Allocation de logement social (ALS).

Un montant moyen de 216 euros par allocataire de l'APL

Sans conteste, l'Aide personnalisée au logement (APL) est la plus connue des aides au logement distribuées par les Caisses d'allocations familiales (CAF). Son montant ? En moyenne, il s'est établi à 216 euros par mois sur l'année 2023 d'après le rapport du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Par rapport à 2022, cela représente une augmentation de 6 euros chaque mois pour les 2,7 millions de bénéficiaires de l'APL.

Bien qu'en hausse, le montant moyen de l'APL reste nettement inférieur à celui des années précédentes. En effet, l'Aide personnalisée au logement avait atteint un pic en 2016, avec une moyenne de 251 euros par mois et par allocataire. Cependant, en 2017, les aides de la CAF avaient été réduites de 5 euros pour chaque allocataire. Avait également suivi en 2018 une baisse des APL destinées aux locataires de logements sociaux les plus modestes, conséquence de la baisse du loyer de solidarité (RLS).

De 200 à 319 euros en moyenne pour l'ALS et l'ALF

Vous percevez l'Allocation de logement familial, ou ALF ? Les foyers qui sont dans le même cas que vous touchent en moyenne 319 euros par mois. Un chiffre en nette augmentation par rapport à 2022, puisque le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires constate une hausse de 13 euros par mois et par allocataire. Du côté de l'Allocation de logement social (ALS), la moyenne s'établit à 200 euros par mois au titre de l'année 2023, soit une hausse de 7 euros en l'espace d'un an.

Ce sont ici 2,2 millions d'allocataires des Caisses d'allocations familiales qui bénéficient de l'Allocation de logement social, et 900 000 ménages qui profitent de l'Allocation de logement familial. Une fois ajouté le nombre de bénéficiaires des APL, les trois grandes aides au logement de la CAF permettent à 5,8 millions de Français de réduire le montant du loyer à régler à leur bailleur, qu'il s'agisse d'un propriétaire privé ou d'un bailleur social.

Des aides au logement en hausse au 1er octobre 2024

Vous touchez l'une des trois aides au logement de la CAF ? Bonne nouvelle : le montant de ces aides financières a été revalorisé de 3,26 % en moyenne au 1er octobre 2024. Une revalorisation habituelle à cette période de l'année, qui permet aux aides de tenir compte de l'évolution de l'Indice de référence des loyers, ou IRL, correspondant au second trimestre de l'année.

Pour bénéficier de cette hausse des APL, de l'ALF et de l'ALS, il faudra cependant patienter encore quelques semaines. En effet, les aides financières au logement sont versées par les Caisses d'allocations familiales un mois après. Autrement dit, les aides accordées au mois d'octobre ne seront effectivement perçues qu'en novembre, et plus précisément le 5 novembre, ce qui correspond à la date de versement des prestations de la CAF.