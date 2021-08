À quel âge peut-on prendre sa retraite ?

Dans certains cas, vous pouvez partir à la retraite avant 62 ans (Crédit photo : 123RF)

Âge légal, âge de la retraite à taux plein, âge de mise à la retraite d'office ... Selon votre situation et votre parcours professionnel, à quel âge pourrez-vous prendre votre retraite ?

Selon la CNAV (caisse nationale d'assurance vieillesse), en 2020, les Français ont pris leur retraite en moyenne à 62,8 ans (hors indépendants) : l'âge moyen de départ à la retraite est de 62,5 ans pour les hommes et de 63 ans pour les femmes. Cette moyenne cache toutefois des disparités importantes selon les parcours professionnels.

L'âge légal de départ en retraite

L'âge légal de départ à la retraite est l'âge à partir duquel vous avez le droit de prendre votre retraite. Il est actuellement fixé à 62 ans. Il s'agit bien ici d'une possibilité et non d'une obligation. Si vous décidez de partir à la retraite à 62 ans et que vous avez suffisamment cotisé, alors vous percevrez une retraite à taux plein. Dans le cas contraire, votre retraite subira une décote, c'est-à-dire qu'elle sera minorée. Pour prétendre à une retraite à taux plein, il faut remplir une condition d'âge ou de durée d'assurance retraite (trimestres), qui varie selon votre année de naissance. Par exemple, les personnes nées en 1960 bénéficient d'une retraite à taux plein dès lors qu'elles ont cotisé au moins 167 trimestres (soit 41 ans et 9 mois).

Dans certains cas, vous pouvez partir à la retraite avant 62 ans si par exemple vous avez effectué une carrière longue, si vous êtes handicapé ou atteint d'une incapacité ou si vous relevez d'un régime particulier (cheminot, militaire par exemple).

L'âge de la retraite à taux plein

L'âge de départ à la retraite à taux plein est l'âge à partir duquel vous pouvez prendre votre retraite en bénéficiant d'une pension à taux plein. Comme indiqué ci-dessus, il faut pour cela remplir une condition d'âge ou de durée d'assurance retraite (trimestres), qui varie selon votre année de naissance. Toutefois, la retraite est liquidée à automatiquement à partir de 67 ans, quel que soit le nombre de trimestres cotisés.

L'âge de mise à la retraite d'office

C'est l'âge à partir duquel vote employeur peut vous obliger à partir à la retraite, sans votre accord. Il est actuellement fixé à 70 ans. Avant 70 ans, votre employer peut vous proposer de prendre votre retraite, mais vous êtes libre de refuser.