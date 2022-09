À Paris, un ancien orphelinat transformé en laboratoire de mixité sociale

En plein cœur du 15e arrondissement, les locaux vétustes d’une congrégation religieuse ont laissé place à un lieu mêlant logements sociaux, privés, colocation intergénérationnelle, salles de réunion sans oublier une chapelle magnifiquement restaurée.

Dans cette enclave tranquille du 15e arrondissement de Paris, à deux pas de l’agitation du quartier Convention, le maître mot c’est la mixité d’usage. Pendant près de deux siècles, ce domaine appartenant aux Sœurs de la charité dominicaines de la Présentation de la Sainte Vierge a en effet mêlé vocation spirituelle et lieu d’hospitalité. Il a notamment accueilli un grand orphelinat. Mais le site, connu sous le nom de Maison Saint Charles, était devenu vétuste et n’accueillait plus qu’une vingtaine de sœurs, très âgées pour la plupart. C’est comme cela qu’est né un ambitieux projet immobilier.

«Cela faisait 20 ans que la congrégation s’interrogeait sur l’avenir de ce lieu, explique Sœur Véronique Margron, prieure provinciale de la congrégation. Il fallait porter un projet tant que nous en avions la force et prolonger la vocation d’hospitalité du lieu tout en conservant une présence spirituelle, discrète mais bien réelle. Mais nous avons rapidement compris que nous n’y arriverions pas seule et qu’il faudrait s’entourer de nouvelles compétences.» C’est ainsi que le projet a pu se monter avec le promoteur Vinci immobilier, le bailleur Seqens Solidarité pour gérer les logements sociaux et l’association Habitat et Humanisme fondée par le prêtre Bernard Devert qui incarne parfaitement les préoccupations spirituelles et de mixité sociale des sœurs dominicaines.

Colocation intergénérationnelle

Pour assurer l’équilibre économique de l’opération, elle comporte une série de 35 logements haut de gamme (dont les prix s’étalaient de 14.000 à 19.000 €/m²) pour un programme baptisé Hors du temps, aux côtés de la Nouvelle maison Saint-Charles mêlant 47 logements sociaux (dont 20 pour les sœurs), 2 appartements partagés en colocation intergénérationnelle, 15 chambres d’hôtes, ainsi que 3 salles de réunion et un espace de coworking. Quant aux pièces maîtresses du lieu, la chapelle et les espaces verts, ils seraient magnifiés. Mise sur les rails il y a 10 ans, l’idée n’a commencé à se concrétiser sur le terrain qu’en 2018 et le Covid étant passé par là, il a fallu attendre fin 2021 pour recevoir les premiers occupants. Quant à l’inauguration des lieux, elle s’est tenue fin septembre.

Véritable laboratoire de la mixité sociale, le lieu fait se côtoyer des publics d’âges et de conditions très différents, des personnes de passage (pour les chambres d’hôtes), des personnes qui travaillent (pour les locations de salles de réunion ou de coworking), etc. «Cet endroit, ce n’est pas une agrégation de logements mais bel et bien une maison, explique Christelle Parneix, directrice générale d’Habitat et Humanisme Île-de-France. Un lieu qui permet l’évolution de l’avoir (un logement) vers l’être (inséré dans la société).» Un élément d’autant plus fort que l’on se trouve dans l’un des secteurs les plus recherchés de la capitale. «L’acte du croire trouve ici une résonance dans le fait que ces logements sont aussi l’expression d’une foi en l’homme» , résume le fondateur d’Habitat et Humanisme, Bernard Devert.

La chapelle rénovée illustre, quant à elle, parfaitement cet effort de mixité. Afin d’optimiser l’espace, le lieu de prière a été réduit à trois travées et un étage a été créé pour installer des salles de réunion en rez-de-chaussée. L’espace n’en est pas moins élégant et parfaitement adapté. Le même soin a été apporté à la création de vitraux: des méthodes traditionnelles du 16e siècle ont été employées et le motif retenu, des fleurs de mimosas permet un traitement contemporain mais figuratif qui parle autant aux laïcs par son motif floral qu’aux chrétiens comme la première fleur de l’hiver annonçant la résurrection. Et ces vitraux pour ne pas nuire aux performances énergétiques du lieu réussissent le tour de force d’être réalisés en double vitrage.