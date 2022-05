A Lens, des maisons neuves deviennent insalubres en quelques mois, les locataires à bout

Les logements neufs sont devenus insalubres en l'espace de quelques mois. Illustration. (pixabay-Free-Photos)

A Lens, les logements d'un nouveau lotissement sont devenus insalubres en seulement quelques mois. Les murs sont recouverts de champignons à cause de l'humidité. Un père de famille a entamé une grève de la faim. Le bailleur social a suspendu la mise en location des maisons et une vingtaine de familles ont déjà été relogées.

Leurs maisons sont neuves ou récemment rénovées et sont garanties « bâtiment basse consommation ». Pourtant, les murs sont déjà recouverts de champignons. Les locataires d'un nouveau lotissement construit à Lens n'en peuvent plus, rapporte France 3 Hauts-de-France . Leur rêve a viré au cauchemar en seulement quelques mois. Humidité prégnante, ventilation défectueuse : aujourd'hui, leurs logements sociaux sont insalubres.

Un locataire entame une grève de la faim

Des enfants et des personnes âgées souffriraient de problèmes respiratoires. Un père de famille, contraint de dormir avec sa femme et ses deux enfants dans la même pièce, a décidé d'entamer une grève de la faim le 25 avril dernier. Il dort désormais sous une tente dans son jardin en attendant d'obtenir le relogement qu'il réclame.

Maisons et cités, le bailleur social, a suspendu la mise en location des logements et une vingtaine de familles ont déjà été relogées, indique France 3. Patrick Fessier, le directeur adjoint, a indiqué que le problème venait de l'isolation des murs dans les combles, qui n'a pas été réalisée. « Il y a eu des défaillances du maître d'œuvre et des entreprises qui ont travaillé ici » , a-t-il reconnu. Une procédure a été engagée.