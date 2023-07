À Béziers, dans le quartier sensible de la Devèze, le pari d’une école cocon

La nouvelle école maternelle et élémentaire Samuel Paty, dans un quartier miné par la délinquance à Béziers, se veut une enceinte protectrice.

Près de 600 logements érigés dans des grandes barres d’immeuble des années 70 ont été démolies au profit d’une école maternelle et élémentaire bilingue de 3800 m² dans le quartier sensible de la Devèze, à Béziers, dans l’Hérault (34). Un pari lorsque l’on sait qu’à proximité l’école des Tamaris a été incendiée en 2019 , en pleine nuit d’Halloween, et a dû être reconstruite.

« Le plus facile, c’est de reconstruire. Le plus difficile, c’est de changer les gens . Je suis content de ce bel établissement mais ça ne suffira pas », affirme le maire de Béziers, Robert Ménard, élu en 2014 sur une liste soutenue par le Front national. L’élu, qui a grandi dans ce quartier, se montre réaliste et assure que la métamorphose du quartier demandera des années , les lieux étant gangrenés par les trafics de drogue et la délinquance. « Quand les habitants demandent des logements sociaux, ils ne veulent pas bénéficier d’un logement à la Devèze. Quand j’ai été élu maire, une aire de jeux a été brûlée. Et ce n’était pas la première fois mais la 14e fois qu’elle prenait feu », déplore-t-il.

Les architectes des ateliers O-S architectes et de NAS architecture ont donc dû répondre à des attentes spécifiques en matière de sécurité: « En vue des problèmes d’intrusion et des risques d’incendies, nous avons proposé une école ouverte sur le quartier tout en étant protégée de l’extérieur », explique Guillaume Giraud, de NAS Architecture. Le bâtiment se présente effectivement comme une enceinte protectrice articulée autour de deux cours. « À l’intérieur de la cour, on oublie le fait que l’on se trouve dans une enceinte protectrice », assure Gaël le Nouëne d’O-S architectes.

Un nom qui a fait l’unanimité

Toutes les salles de classe (9 classes élémentaires et 6 classes de maternelle), donnent côté cour et sont, elles aussi, protégées de la rue. La toiture inclinée rappelle, quant à elle, l’intimité d’une maison, comme le souligne Guillaume Giraud. De même, la couleur de la façade en béton brut teinté sablé de l’école évoque la couleur chaude de la terre. L’école a fait l’objet de tentatives d’attaques lors des émeutes récentes en lien avec la mort de Nahel . Seul un impact est visible sur une fenêtre de l’établissement. « Est-ce qu’un mobilier beau, tu le respectes mieux qu’un mobilier moche? », s’interroge Robert Ménard, un poil provocateur.

Le nom hautement symbolique de l’école, Samuel Paty, en hommage au professeur d’histoire assassiné lors d’une attaque terroriste islamiste, a fait l’unanimité. « Ce nom est un vrai choix dans un quartier compliqué. Tout le monde était d'accord pour le nom, le corps enseignant comme les parents d’élèves », se réjouit le maire de Béziers.

Cette école, qui a coûté plus de 9 millions d’euros, vient remplacer l’école des Oliviers, située non loin de là, qui contenait de l’amiante. Les élèves ont été déplacés dans le nouvel établissement en janvier dernier. « L’école des Oliviers n’était pas entourée par un mur périphérique et la clôture était plus facilement franchissable », estime Jérôme Petesque, chef de service de la Ville de Béziers, qui a suivi les travaux du nouvel édifice. Alors que l’école Samuel Paty, elle, est semblable à un cocon protecteur.