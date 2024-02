A 14 dans une maison de 600 m² tout près de Paris : le « coliving » séduit locataires et investisseurs

Le « coliving » attire de plus en plus d'investisseurs dans les grandes agglomérations. (illustration) (congerdesign / Pixabay)

C'est une tendance en pleine expansion ces dernières années : le « coliving ». Ces collocations XXL se multiplient en France. A titre d'exemple, une maison de 600 m² située en région parisienne héberge 14 colocataires, rapporte TF1 Info .

Chaque habitant dispose d'une chambre indépendante de 18 m² avec ses sanitaires pour un loyer de 1 250 euros par mois. C'est l'une des principales différences avec une collocation classique : chaque locataire règle indépendamment le propriétaire. Une solution plus rentable, qui divise également le risque de défaut de paiement. Et ici, il n'est pas nécessaire de gagner trois fois le montant du loyer pour prétendre au logement ni de présenter un CDI.

« Ça vaut largement le prix »

« A mon sens, au niveau des prestations qu'on a, ça vaut largement le prix », assure à TF1 Info l'une des habitantes de cette immense maison de maître. Agés de 30 à 40 ans, les habitants partagent une cuisine commune équipée de trois frigos, un grand salon commun et un autre plus intimiste, dédié à la lecture. Sans oublier le grand jardin, un vrai plus aux portes de Paris. Toutes les charges sont incluses dans le loyer, même le ménage effectué deux fois par semaine.

Le « coliving » attire de plus en plus de candidats mais aussi d'investisseurs, qui se lancent dans la rénovation de grandes bâtisses dans les centres-villes.