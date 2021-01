6,81% de performance en 2020 pour la SCI ViaGénérations

Turgot AM avait lancé cette SCI originale dédiée à l'investissement en immobilier viager en 2017 comme unité de compte d'assurance vie. Trois ans après, l'encours de l'UC atteint 141,7 millions € (à fin 2020) et la performance nette de 2020 s'affiche à 6,81%, largement au-dessus des OPCI et de la majorité des SCPI, qui ont pour leur part subi les soubresauts de la crise sanitaire.

L'objectif affiché de Turgot AM avec la SCI ViaGénérations est de faciliter le maintien à domicile des seniors, tout en rendant « liquide » leur patrimoine immobilier, pour leur permettre en particulier de faire face sereinement à leurs dépenses de santé et d'aide à domicile. Les liquidités dégagées par la vente de la nue-propriété de leur résidence principale permet effectivement aux personnes concernées d'augmenter substantiellement leur pouvoir d'achat, en particulier pour les seniors percevant des petites retraites de droit direct ou de réversion. Le capital récupéré lors de cette vente est totalement défiscalisé et peut être utilisé librement par le cédant.

Du côté des investisseurs, la SCI ViaGénérations est uniquement accessible sous forme d'unités de compte logées dans des contrats d'assurance-vie ou des Plans d'Epargne Retraite proposés par Swiss Life, Ageas et Apicil Epargne. Les logements acquis par la SCI sont frappés d'une décote en raison de leur régime d'occupation (Droit d'Usage et d'Habitation ou Usufruit Viager au profit du vendeur). Avec le passage du temps, cette décote disparaît progressivement en fonction des tables d'espérance de vie en vigueur, générant des plus-values latentes comptabilisées dans la valorisation de la SCI. En 2018, la SCI a ainsi enregistré une performance de 6,42%, puis 6,73% en 2019, et 6,81% en 2020. Depuis la création de la SCI ViaGénérations, la performance cumulée pour les investisseurs est de 21,32%.

Ces performances remarquables ont bien entendu attiré les investisseurs : la société de gestion annonce une collecte de 70 millions € sur ce support immobilier au cours de l'année 2020, en pleine crise sanitaire. Le mois de décembre 2020 a même enregistré une collecte record à 11,5 millions €. Pour 2021, la SCI ViaGénérations table sur une accélération de la collecte dans une fourchette de 120 à 150 millions €.

« Dans la période de crise sanitaire que nous traversons, nous n'avons eu à déplorer aucun décès lié au Covid, ce dont nous nous réjouissons. Cela donne encore plus de sens au "rester chez soi" et au "bien vieillir" pour les seniors, ce dont nous sommes particulièrement fiers. Par ailleurs, la dynamique de cette UC est vertueuse: plus nous avançons dans le temps, plus nous avons un risque de mortalité faible, plus la performance est solide. Deux éléments forts qui devraient être de nature à attirer de nouveaux investisseurs chaque jour plus nombreux » se félicite Thibault Corvaisier, Directeur de la Gestion Immobilière de la SCI ViaGénérations.