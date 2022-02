5G : A Nantes, des habitants s'opposent à l'installation de six antennes sur leur immeuble

Six antennes doivent être installées sur le toit d'un immeuble à Nantes (illustration). (ArtisticOperations / Pixabay)

Des habitants d'un immeuble de Nantes ont monté un collectif pour s'opposer à l'installation de six antennes 5G au-dessus du bâtiment. Une pétition a ainsi recueilli 13 000 signatures. Ces auteurs dénoncent notamment le manque de concertation et s'inquiètent pour leur santé.

A Nantes, les habitants d'un immeuble situé au nord de la ville ne veulent pas voir des antennes 5G au-dessus de leur tête. Ils ont ainsi créé le « collectif du 50 boulevard des Belges » pour s'opposer à ce projet de Bouygues, rapporte France Bleu Loire Océan , jeudi 17 février.

Au total, six antennes relais 5G et quatre antennes paraboliques doivent être installées sur l'immeuble. Mais le collectif ne se laisse pas faire. Ses membres ont lancé une pétition en ligne qui a recueilli en près de trois plus de 13 000 signatures.

Les habitants dénoncent un manque de concertation

Selon les auteurs du document, « ni les locataires, les riverains, les commerçants, les écoles n’ont été informés ni consultés » sur ce projet. « L’emplacement choisi ne semble pas répondre à l’évidence au principe de précaution inscrit dans la constitution : proximité d’une école maternelle et primaire et d’une future crèche » , précise le collectif, ajoutant que « le quartier accumule déjà de nombreuses antennes » .

Selon une habitante de l'immeuble interrogée par France Bleu , seuls les propriétaires d'appartements dans l'immeuble ont été avertis. « Sur 50 logements, on est quand même 45 locataires à ne pas être au courant, à ne pas avoir dit oui ou non » , avance-t-elle.

Inquiétudes pour la santé

Après avoir fait des recherches sur les antennes 5G, cette locataire est inquiète. « On a vu certains rapports dans lesquels il était sûr que l'installation de ces antennes allait faire du mal à beaucoup de gens, à leur santé » , explique-t-elle auprès de la radio, qui précise de son côté que Bouygues n'a pas voulu s'exprimer sur le sujet alors que le projet est en cours.

Dans un avis actualisé ce jeudi, l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses), estime « peu probable que le déploiement de la 5G entraîne de nouveaux risques pour la santé, comparé aux générations de téléphonie précédentes » . Malgré tout, elle juge « nécessaire de poursuivre la production de données, en particulier pour suivre l’évolution de l’exposition des populations au fil de l’extension du parc d’antennes et de l’augmentation de l’utilisation des réseaux 5G » .